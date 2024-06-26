В Харькове бесплатно учат самостоятельно преодолевать стресс и тревожность

Жизнь в Харькове во время войны может вызвать стресс и тревожность. Некоторые жители жалуются на проблемы со сном. Для того чтобы самостоятельно преодолевать последствия вторжения РФ в городе проходят занятия «Самопомощь плюс». Здесь учат пяти упражнениям – заземлению, созданию пространства, как отцепиться от плохих мыслей, как позаботиться о себе и создать ценности. Курс разработан по методике ВООЗ. Занятия – бесплатные. Как они проходят – смотрите в сюжете МГ «Объектив».

Стресс, тревожность и проблемы со сном – эти и другие «отпечатки» полномасштабного вторжения РФ помогают преодолеть жителям Харькова. Для этого в городе работает Центр психического здоровья Харьковского национального медуниверситета, где проходят занятия курса «Самопомощь Плюс». Один из участников – Петр Петренко, работает строителем. Его семья вынужденно уехала из Харькова из-за постоянных обстрелов. Поэтому мужчина начал чувствовать одиночество, а также тревожность.

Петр Петренко, участник курса

Как уехали родственники, то накапливалось, накапливалось, а потом какой-то «взрыв» в душе. И появилась плаксивость какая-то в организме. Лучше себя стал чувствовать, легче, лучше засыпаю. И уж если думаю о них, тогда не так волнуюсь.

Еще одна участница курса – Татьяна Шемигон – логопед в детском заведении. Женщина говорит: переживания начались из-за вражеских ударов и неопределенности будущего.

Татьяна Шемигон, участница курса

У меня двое стареньких родителей, тоже свои сложности вызывает в жизни. Начала успокаиваться, переключать внимание на что-то положительное.

Центр начал работать в Харькове в октябре 2023 года на базе университетской клиники, когда увидели соответствующий запрос от жителей города, рассказывает врач-психиатр, профессор медуниверситета Владимир Коростий. На данный момент услугами курса воспользовались уже около тысячи человек. Занятия, разработанные по методике ВООЗ, проходят в группе от десяти до 15 человек. В общей сложности таких встреч – пять, добавляет Коростий. Главная цель – научить людей самостоятельно преодолевать стресс и тревожность.

Владимир Коростий, врач-психиатр, профессор ХНМУ, руководитель Центра психического здоровья ХНМУ

На этом курсе – пять упражнений. Это: заземление, создаем пространство, отцепляемся с крючка дурных мыслей, это заботимся о себе, это опираемся на ценности. Каждый из этих советов является элементом, который базируется на доказательных психотерапевтических методиках. Но она максимально просто подана.

Занятия проходят около двух часов. Курс записан на аудио.

Звук из колонки

Это просто значит, что в течение этих занятий вы отложите любые споры, осуждения, разногласия и критику и вместо этого сосредоточитесь на нашей общей цели – научиться лучше управлять стрессом.

Кроме того, на занятиях присутствуют фасилитаторы, то есть волонтеры, которые помогают группе освоить методику.

Наталья Овчарова, фасилитатор, психолог

На занятия могут приходить как пациенты нашей клиники, так и любые жители Харькова. Этот курс разработан для людей, которые сейчас попадают в какие-то неблагоприятные условия.

Анастасия, фасилитатор

Этот курс эффективен потому, что навыки, которые в нем преподаются, они достаточно просты, но очень эффективны. И обладают накопительным эффектом.

После посещения занятий можно помочь не только себе, но и знакомым, говорит участница курса Ирина Яресько. К примеру, женщина теперь успокаивает своих соседей после очередных вражеских «прилетов» по ​​Харькову.

Ирина Яресько, участница курса

Дрожали при взрывах, спрашивали, что нужно делать. Бегали. Прошли этот курс, и теперь спокойно все спят, когда идет «бомбежка».

К курсу фасилитатор и психолог Виктория от себя решила добавить еще и дыхательные упражнения. Рассказывает: так люди смогут самостоятельно успокоиться в какой-нибудь тревожный момент.

Виктория, фасилитатор, психолог

Надо сделать глубокий вдох. Немного остановиться. А потом медленный выдох. Можно также переключить внимание. Ищем пять предметов, нашли пять предметов, потом три звука, которые мы слышим, потом, что на ощупь чувствуем.

Пройти курс все жители города могут бесплатно. Для этого можно обратиться в регистратуру в университетской клинике по улице Александра Шпейера 4, где предоставят специальную ссылку для заполнения анкеты или по телефону +380933523230. В центре отмечают, если после прохождения курса участник будет нуждаться в индивидуальном общении с психологом, в медучреждении эту помощь окажут.