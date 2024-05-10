Свои в Харькове: появилось пространство для ВПЛ, где есть психолог и не только

Бесплатную психологическую и юридическую помощь переселенцы в Харькове теперь могут получить в одном месте. Открылось первое адаптационное пространство «Свой». Здесь доступны для ВПЛ и пострадавших от войны ряд услуг. Какие именно – смотрите в сюжете МГ «Объектив».

В Харькове появилось первое адаптационное пространство для переселенцев и пострадавших от войны. Здесь люди могут бесплатно получать целый ряд услуг по принципу «единого окна». Например, Валентина Григорова, переселенка из Волчанска, пришла проконсультироваться по поводу денежной помощи.

Валентина Григорова, переселенка из Волчанска

Довольны, есть куда обратиться. И психологическая помощь, и юридическая помощь. Пока не пользовались ею. Пока что справляемся, не знаю, что будет дальше. Очень тяжело все это перенести, если некуда вернуться. Весь век наживали, наживали, а теперь некуда возвращаться.

Несмотря на то, что пространство работает всего несколько дней, жители активно обращаются за помощью, отмечает психолог Наталья Снегирева. Она говорит: в основном приходят люди со сложными эмоциональными переживаниями и вопросом «как выйти из этого состояния?».

Наталья Снегирева, психолог

Обязательно нужно создавать комфортное место в котором бы вы находились, безопасное место. Где бы мы ни находились, это наше внутреннее такое состояние, внутренняя потребность. Создавать домашний комфорт, налаживать связи с окружающими, обязательно знакомиться.

В случае если успокоиться нужно как можно быстрее, женщина советует специальное упражнение «Бабочка». Для этого нужно закрыть глаза, скрестить руки на грудях и положить их на ключицы, спокойно постукивая себя.

Наталья Снегирева, психолог

И только в таком состоянии мы можем продолжать двигаться дальше, находить ресурсы.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе официально проживают около 200 тысяч переселенцев. Пространство назвали «Свой», чтобы люди чувствовали себя своими в Харькове.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Создаем все возможное, чтобы люди как можно быстрее адаптировались к более или менее нормальной жизни.

Кроме психологической помощи, люди могут получить и бесплатную правовую помощь и зарегистрироваться на получение выплат от Агентства ООН. Также в центре будут консультировать касательно трудоустройства. Кроме того, посетители могут получить доступ к административным и социально-правовым услугам горсовета.

Дмитрий Давидьянц, директор КУ «Офис реформ Харькова»

Сегодня мы провели круглый стол с общественными организациями и международными фондами, потому что большое количество субъектов работает в городе и нам очень важно чтобы эта помощь была скоординированная.

Пространство «Свой», отметил Давидьянц, находится в подвальном помещении, поэтому оно безопасно во время воздушных тревог. Найти офис можно по адресу: улица Серповая, 4б. Он работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу – с 09:00 до 17:00. Предварительно записываться не нужно.

Отметим, что в специально отведенной комнате в адаптационном пространстве также будут проводить тренинги, групповые консультации и семинары, чтобы поддержать вовлечение внутренне перемещенных лиц в их новую громаду и помочь им получить новые связи. Кроме того, в офисе «Свой» планируют установить пандус, чтобы он стал доступным для людей с инвалидностью.

Представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг отметила, что создание такого пространства – это важный шаг для поддержки людей, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения и страдающих от обстрелов и атак врага. Пространство «Свой» – результат совместных усилий города и международных, национальных и местных организаций, подчеркивала Каролина Линдхольм Биллинг.

Напомним, 23 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что по официальной статистике в городе живет 1,3 млн человек, из них 200 тысяч – внутренне перемещенные лица. В основном в областной центр переехали жители деоккупированных районов Харьковщины, а также люди из Донецкой, Луганской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, эвакуация из приграничных громад Харьковской области до сих пор продолжается.

18 апреля заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская сообщала, что Харьковская область остается в лидерах по количеству внутренне перемещенных лиц в Украине. Всего в регионе находится около 528 тысяч переселенцев. В частности, 361 многодетная семья, почти 134 тысячи пенсионеров, более 26 тысяч человек с инвалидностью и более 97 тысяч детей. В Харьковской ОВА отмечали, что работают над расширением региональных программ поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности, над передачей в собственность коммунального, временного жилья.

«ВПЛ благодаря поддержке международных партнеров обеспечиваем гуманитарной и денежной помощью. Сейчас предоставили временное жилье для 5846 переселенцев. Одной из первоочередных задач является проведение ремонтов в местах компактного проживания, чтобы улучшить условия для жителей, вынужденных покинуть свои дома. Помогаем людям интегрироваться в громаду, в сотрудничестве с областной службой занятости предлагаем работу или возможность получить новую профессию», – рассказывала заместитель начальника ХОВА.

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