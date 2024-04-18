Live
  • Чт 18.04.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.06

Жилье — в собственность: на Харьковщине анонсируют расширение программ для ВПЛ

Общество 18:42   18.04.2024
Елена Нагорная
Жилье — в собственность: на Харьковщине анонсируют расширение программ для ВПЛ Фото: ХОВА

На Харьковщине работают над расширением региональных программ поддержки ВПЛ, в частности над передачей в собственность коммунального, временного жилья.

Об этом сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

По ее информации, Харьковщина остается в лидерах по количеству ВПЛ в Украине. Всего в регионе находится почти 528 тысяч переселенцев. В частности 361 многодетная семья, почти 134 тысячи пенсионеров, более 26 тысяч человек с инвалидностью и более 97 тысяч детей.

Наибольшее количество людей в регион переместилось из Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Херсонской областей. Кроме того, продолжается эвакуация из приграничных громад Харьковщины, поэтому область готова принимать новых переселенцев, отметила Ковальская.

«ВПЛ благодаря поддержке международных партнеров обеспечиваем гуманитарной и денежной помощью. Сейчас предоставили временное жилье для 5846 переселенцев. Одной из первоочередных задач является проведение ремонтов в местах компактного проживания, чтобы улучшить условия для жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Помогаем людям интегрироваться в общество, в сотрудничестве с областной службой занятости предлагаем работу или возможность получить новую специальность», — рассказала замначальника ХОВА.

Ранее в департаменте соцзащиты ХОВА сообщили, что несмотря на то, что финансирование из областного бюджета для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2023 году предусматривали, деньги на реализацию мероприятий профильной программы не выделили.

Читайте также: Почти в три раза меньше ВПЛ на Харьковщине получили помощь на проживание

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 18.04: фейк про Сырского, аварийные отключения, взрыв
Главные новости Харькова 18.04: фейк про Сырского, аварийные отключения, взрыв
18.04.2024, 19:30
Ракета С-300 прилетела днем по селу под Харьковом — ранен мужчина (фото)
Ракета С-300 прилетела днем по селу под Харьковом — ранен мужчина (фото)
18.04.2024, 17:27
В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов
В Харькове раздался взрыв: в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов
18.04.2024, 14:21
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
Долги за «коммуналку» и ситуацию со светом обсудили на Харьковщине (видео)
17.04.2024, 13:19
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен
18.04.2024, 12:15
Авиация РФ била по Волчанску, Боровой и Стрелечьей на Харьковщине — Генштаб
Авиация РФ била по Волчанску, Боровой и Стрелечьей на Харьковщине — Генштаб
18.04.2024, 19:26

Новости по теме:

09:00
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета
09:28
Почти в три раза меньше ВПЛ на Харьковщине получили помощь на проживание
16:19
Число украинских беженцев, желающих вернуться домой, упало до 65% – ООН
10:00
На Харьковщине готовятся принимать больше переселенцев — ХОВА
10:33
«У нас есть такие возможности» — мэр Харькова о приеме переселенцев

Вы читали новость: «Жилье — в собственность: на Харьковщине анонсируют расширение программ для ВПЛ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине работают над расширением региональных программ поддержки ВПЛ, в частности над передачей в собственность коммунального, временного жилья".