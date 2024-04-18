Жилье — в собственность: на Харьковщине анонсируют расширение программ для ВПЛ
На Харьковщине работают над расширением региональных программ поддержки ВПЛ, в частности над передачей в собственность коммунального, временного жилья.
Об этом сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
По ее информации, Харьковщина остается в лидерах по количеству ВПЛ в Украине. Всего в регионе находится почти 528 тысяч переселенцев. В частности 361 многодетная семья, почти 134 тысячи пенсионеров, более 26 тысяч человек с инвалидностью и более 97 тысяч детей.
Наибольшее количество людей в регион переместилось из Луганской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Херсонской областей. Кроме того, продолжается эвакуация из приграничных громад Харьковщины, поэтому область готова принимать новых переселенцев, отметила Ковальская.
«ВПЛ благодаря поддержке международных партнеров обеспечиваем гуманитарной и денежной помощью. Сейчас предоставили временное жилье для 5846 переселенцев. Одной из первоочередных задач является проведение ремонтов в местах компактного проживания, чтобы улучшить условия для жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Помогаем людям интегрироваться в общество, в сотрудничестве с областной службой занятости предлагаем работу или возможность получить новую специальность», — рассказала замначальника ХОВА.
Ранее в департаменте соцзащиты ХОВА сообщили, что несмотря на то, что финансирование из областного бюджета для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2023 году предусматривали, деньги на реализацию мероприятий профильной программы не выделили.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, жилье, переселенцы, поддержка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине работают над расширением региональных программ поддержки ВПЛ, в частности над передачей в собственность коммунального, временного жилья".