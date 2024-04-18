Житло – у власність: на Харківщині анонсують розширення програм для ВПО
На Харківщині працюють над розширенням регіональних програм підтримки ВПО, зокрема, над передачею у власність комунального, тимчасового житла.
Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
За її інформацією, Харківщина залишається у лідерах за кількістю ВПО в Україні. Загалом у регіоні перебуває майже 528 тисяч переселенців. Зокрема 361 багатодітна сім’я, майже 134 тисячі пенсіонерів, понад 26 тисяч осіб з інвалідністю та понад 97 тисяч дітей.
Найбільша кількість людей у регіон перемістилася із Луганської, Донецької, Запорізької, Сумської та Херсонської областей. Крім того, триває евакуація з прикордонних громад Харківщини, тому область готова приймати нових переселенців, зазначила Ковальська.
“ВПО завдяки підтримці міжнародних партнерів забезпечуємо гуманітарною та грошовою допомогою. Нині надали тимчасове житло для 5846 переселенців. Одним з першочергових завдань є проведення ремонтів у місцях компактного проживання, аби поліпшити умови для жителів, які вимушені були покинути свої домівки. Допомагаємо людям інтегруватися в суспільство, у співпраці з обласною службою зайнятості пропонуємо роботу або можливість здобути новий фах”, – розповіла заступниця начальника ХОВА.
Раніше у департаменті соцзахисту ХОВА повідомили, що попри те, що фінансування з обласного бюджету для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2023 році передбачали, гроші на реалізацію заходів профільної програми не виділили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: впл, жилье, переселенцы, поддержка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині працюють над розширенням регіональних програм підтримки ВПО, зокрема, над передачею у власність комунального, тимчасового житла".