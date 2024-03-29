Майже втричі менше ВПО на Харківщині отримали допомогу на проживання

Зі зміною правил нарахування допомоги ВПО з 1 березня кількість виплат у Харківській області радикально скоротилася. Статистику навела в. о. директора департаменту соціального захисту населення ХОВА Тетяна Печура.

На цей час у Харківській області налічується 528 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

“До 1 березня з цієї категорії понад 320 тисяч осіб отримувало допомогу на проживання. З 1 березня порядок нарахування цієї допомоги змінено. Вона залежить сьогодні від сукупного доходу сім’ї. Тому кількість сімей ВПО, які отримують таку допомогу, на сьогодні складає 118 тисяч”, — повідомила Печура на брифінгу.

Вона зазначила, що кількість сімей, які отримують допомогу на проживання ВПО, ще може суттєво змінитись.

“Управліннями соціального захисту населення продовжується робота із ВПО, які подають заяви. На підставі цих заяв та документів, які подають ВПО, продовжується визначення категорій сімей, які також мають право на цю допомогу. Протягом березня й до кінця квітня управління соціального захисту та ЦНАПи будуть приймати такі заяви від ВПО та незалежно від дати подання заяви – до 1 травня – допомога призначатиметься з 1 березня”, – пояснила чиновниця.

Нагадаємо, з 1 березня автоматично виплати продовжили не всім внутрішнім переселенцям. А лише тим, хто належить до найбільш уразливих категорій: пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 9444 грн (чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність), особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям; дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування – віком до 23 років, а також батькам, які виховують прийомних дітей.

Решті переселенців для продовження виплат необхідно подавати нову заяву. І список категорій тих, хто може розраховувати на допомогу, скоротився. У ньому, зокрема: малолітні діти, які прибули до нової громади без супроводу законного представника; вагітні після 30-го тижня вагітності; люди, які втратили працездатність, але не мають права на пенсію чи державну соцдопомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 грн). Також допоможуть батькам, які не працюють та доглядають дитину до 14 років, сім’ям, які виховують трьох і більше дітей до 18 років – у тих випадках, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9444 грн.