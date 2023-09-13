Повернулися додому або за кордоном: 8 тисяч ВПО позбавили виплат на Харківщині

З 18 серпня у Харківській області позбавили виплат від держави на проживання 8384 внутрішньо переміщені особи. З них 6194 людини перебувають за кордоном.

Про це повідомила перша заступниця директора департаменту соціального захисту населення ХОВА Тетяна Печура. За її словами, така перевірка проводилася після засідання регіонального штабу, і верифікація даних продовжується.

“Припинено виплати особам, які перебувають за кордоном понад 30 календарних діб поспіль, повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм”, – пояснила Печура.

Вона також нагадала, що з 1 вересня виплати припиняють ВПО, які з моменту ухвалення постанови 11 липня:

– придбали транспортний засіб або механізм, які випустили не більше п’ять років тому, крім визначених винятків;

– купили на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок або інше нерухоме майно, крім житла від держави;

– мають на депозитному банківському рахунку гроші чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

– придбали банківські метали, безготівково та/або готівкову іноземну валюту загалом на понад 100 тисяч гривень, крім коштів від благодійних організацій або придбаної валюти для оплати медичних, соціальних та освітніх послуг;

– власники житла або його частини, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні/можливі бойові дії чи які під окупацією, площею до 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

“Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийнято рішення про припинення допомоги, громадянам про це повідомляють. У разі незгоди у них є право звернутися до управління соціального захисту, надати документи, які уточнять їхні дані. У такому разі управління матиме можливість продовжити виплату”, – повідомила Печура.

За даними ХОВА, зараз в області на обліку перебувають 517,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб. ВПО отримують від держави щомісячну допомогу на проживання: 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі – на кожну людину старше 18 років.