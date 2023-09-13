Понад 7 млрд грн. допомоги на проживання отримали переселенці Харківщини

Наразі на обліку перебувають 517,3 тисячі переселенців, повідомила перша заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура.

Найбільше ВПО зареєстровано в Харківській міській громаді, а також у Зміївській, Валківській та Богодухівській міських громадах.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року ВПО своєчасно отримують допомогу на проживання. Загальний розмір цих виплат станом на 1 вересня склав понад 7 млрд грн.

Також в області покращують якість надання соціальних послуг громадян, зокрема психосоціальної підтримки для ВПО. Так, за сприяння ЮНІСЕФ в області планують відкрити перші «Центри життєстійкості».

«Насамперед готується відкриття цих Центрів у 6 пілотних громадах. Проте надалі набутий досвід планується розповсюдити на усі інші громади області», – зазначила Тетяна Печура.

До кінця року планують відкрити Центри у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській та Валківській громадах.