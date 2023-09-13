Понад 7 млрд грн. допомоги на проживання отримали переселенці Харківщини
Наразі на обліку перебувають 517,3 тисячі переселенців, повідомила перша заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура.
Найбільше ВПО зареєстровано в Харківській міській громаді, а також у Зміївській, Валківській та Богодухівській міських громадах.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року ВПО своєчасно отримують допомогу на проживання. Загальний розмір цих виплат станом на 1 вересня склав понад 7 млрд грн.
Також в області покращують якість надання соціальних послуг громадян, зокрема психосоціальної підтримки для ВПО. Так, за сприяння ЮНІСЕФ в області планують відкрити перші «Центри життєстійкості».
«Насамперед готується відкриття цих Центрів у 6 пілотних громадах. Проте надалі набутий досвід планується розповсюдити на усі інші громади області», – зазначила Тетяна Печура.
До кінця року планують відкрити Центри у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській та Валківській громадах.
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Ви читали новину: «Понад 7 млрд грн. допомоги на проживання отримали переселенці Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на обліку перебувають 517,3 тисячі переселенців, повідомила перша заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Тетяна Печура.".