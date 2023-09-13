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Более 7 млрд. грн. помощи на проживание получили переселенцы Харьковщины

Общество 17:06   13.09.2023
Оксана Якушко
Более 7 млрд. грн. помощи на проживание получили переселенцы Харьковщины

В настоящее время на учете состоят 517,3 тысяч переселенцев, сообщила первая заместитель директора Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Татьяна Печура.

Больше всего переселенцев зарегистрировано в Харьковской городской громаде, а также в Змиевской, Валковской и Богодуховской городской громадах.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года ВПЛ своевременно получают помощь на проживание. Общий размер этих выплат на 1 сентября составил более 7 млрд грн.

Также в области улучшают качество предоставления социальных услуг граждан, в частности, психосоциальной поддержки для ВПЛ. Так, при содействии ЮНИСЕФ в области планируют открыть первые Центры жизнестойкости.

«Прежде всего, готовится открытие этих Центров в 6 пилотных громадах. Однако в дальнейшем приобретенный опыт планируют распространить на все другие громады области», — отметила Татьяна Печура.

До конца года планируют открыть Центры в Чугуевской, Балаклейской, Песочинской, Кегичевской, Красноградской и Валковской общинах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 17:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время на учете состоят 517,3 тысяч переселенцев, сообщила первая заместитель директора Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Татьяна Печура.".