Более 7 млрд. грн. помощи на проживание получили переселенцы Харьковщины

В настоящее время на учете состоят 517,3 тысяч переселенцев, сообщила первая заместитель директора Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Татьяна Печура.

Больше всего переселенцев зарегистрировано в Харьковской городской громаде, а также в Змиевской, Валковской и Богодуховской городской громадах.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года ВПЛ своевременно получают помощь на проживание. Общий размер этих выплат на 1 сентября составил более 7 млрд грн.

Также в области улучшают качество предоставления социальных услуг граждан, в частности, психосоциальной поддержки для ВПЛ. Так, при содействии ЮНИСЕФ в области планируют открыть первые Центры жизнестойкости.

«Прежде всего, готовится открытие этих Центров в 6 пилотных громадах. Однако в дальнейшем приобретенный опыт планируют распространить на все другие громады области», — отметила Татьяна Печура.

До конца года планируют открыть Центры в Чугуевской, Балаклейской, Песочинской, Кегичевской, Красноградской и Валковской общинах.