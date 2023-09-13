Вернулись домой или за границей: 8 тысяч ВПО лишили выплат на Харьковщине

С 18 августа в Харьковской области лишили выплат от государства на проживание 8384 внутренне перемещенных лица. Из них 6194 человека находятся за границей.

Об этом сообщила первый замдиректора департамента социальной защиты населения ХОВА Татьяна Печура. По ее словам, такая проверка проводилась после заседания регионального штаба, и верификация данных продолжается.

«Прекращены выплаты лицам, которые находятся за границей более 30 календарных суток подряд, вернулись на оставленное место жительства, отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм», — пояснила Печура.

Она напомнила, что с 1 сентября выплаты приостанавливают ВПЛ, которые с момента принятия постановления 11 июля:

— приобрели транспортное средство, выпущенное не более пяти лет назад, кроме определенных исключений;

— купили на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом или другое недвижимое имущество, кроме жилья от государства;

— имеют на депозитном банковском счете деньги или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен;

— приобрели банковские металлы, безналично и/или наличную иностранную валюту в целом на более 100 тысяч гривен, кроме средств от благотворительных организаций или приобретенной валюты для оплаты медицинских, социальных и образовательных услуг;

— владельцы жилья или его части, расположенного на других территориях, чем тех, где ведутся активные/возможные боевые действия или которые под оккупацией, площадью до 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

«Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданам об этом сообщают. В случае несогласия у них есть право обратиться в управление социальной защиты, предоставить документы, которые уточнят их данные. В таком случае управление будет иметь возможность продолжить выплату», — сообщила Печура.

По данным ХОВА, сейчас в области на учете находятся 517,3 тысячи внутренне перемещенных лиц. ВПЛ получают от государства ежемесячную помощь на проживание: 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и 2 тысячи — на каждого человека старше 18 лет.

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