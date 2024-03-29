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Почти в три раза меньше ВПЛ на Харьковщине получили помощь на проживание

Общество 09:28   29.03.2024
Оксана Горун
Почти в три раза меньше ВПЛ на Харьковщине получили помощь на проживание Фото: пресс-служба ХОВА

С изменением правил начисления помощи ВПЛ с 1 марта количество выплат в Харьковской области радикально сократилось. Статистику привела и. о. директора департамента социальной защиты населения ХОВА Татьяна Печура.

На данный момент в Харьковской области насчитывается 528 тысяч внутренне перемещенных лиц.

«До 1 марта из этой категории более 320 тысяч человек получали пособие на проживание. С 1 марта порядок начисления этой помощи изменен. Она зависит сегодня от совокупного дохода семьи. Поэтому количество семей ВПЛ, получающих такую помощь, на сегодняшний день составляет 118 тысяч», — сообщила Печура на брифинге.

Она отметила, что количество семей, получающих помощь на проживание ВПЛ, еще может существенно измениться.

«Управлениями социальной защиты населения продолжается работа с ВПЛ, подающими заявления. На основании этих заявлений и документов, подаваемых ВПЛ, продолжается определение категорий семей, также имеющих право на эту помощь. В течение марта и до конца апреля управления социальной защиты и ЦПАУ будут принимать такие заявления от ВПЛ. Независимо от даты подачи заявления — до 1 мая — помощь будет назначаться с 1 марта», — объяснила чиновница.

Напомним, с 1 марта автоматически выплаты продлили не всем внутренним переселенцам. А лишь тем, кто относится к наиболее уязвимым категориям: пенсионерам, чья пенсия не превышает 9444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность), лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям; детям-сиротам и лишенным родительской опеки — в возрасте до 23 лет, а также родителям, которые воспитывают приемных детей.

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Остальным переселенцам для продления выплат необходимо подавать новое заявление. И список категорий тех, кто может рассчитывать на помощь, сократился. В нем, в частности: малолетние дети, которые прибыли в новую громаду без сопровождения законного представителя; беременные после 30-й недели беременности; люди, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсию или государственную соцпомощь  (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн). Также помогут родителям, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет, семьям, воспитывающим троих и более детей до 18 лет — в тех случаях, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 09:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С изменением правил начисления помощи ВПЛ с 1 марта количество выплат в Харьковской области радикально сократилось. Статистику привела и. о. директора департамента социальной защиты населения ХОВА Татьяна Печура".