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На програму підтримки ВПО на Харківщині не виділяли гроші з облбюджету

Суспільство 09:00   09.04.2024
Оксана Горун
На програму підтримки ВПО на Харківщині не виділяли гроші з облбюджету

Попри те, що фінансування з обласного бюджету для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2023 році передбачали, грошей на реалізацію заходів профільної програми не виділили. Про це повідомили в департаменті соцзахисту ХОВА.

На  2023 рік орієнтовні обсяги фінансування заходів комплексної Програми були визначені в сумі 40 026,6 тис. грн, з них, за рахунок коштів обласного бюджету – 25 026,6 тис. грн, інших джерел – 15 000,0 тис. грн. Ураховуючи продовження воєнного стану та необхідність проведення заходів з територіальної оборони кошти з обласного бюджету у 2023 році не виділялись“, — поінформувала в.о. директора департаменту соцзахисту населення ХОВА Тетяна Печура в інформаційній довідці щодо виконання програми. Документ опублікований серед проєктів рішень сесії Харківської облради, що готується.

При цьому реалізація програми відбувалася – за підтримки міжнародних та українських організацій.

Так, за даними департаменту соцзахисту, протягом року в області в місцях тимчасового проживання розмістили 5345 ВПО. З цією метою передбачили 54 локації. У 2023-му провели ремонт дев’яти дахів у місцях для розміщення переселенців, замінили 230 вікон, встановили 75 міжкімнатних дверей, також проводили ремонти санвузлів та встановлювали водонагрівачі.

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“У 2023 році працевлаштовано 1 264 особи з-поміж ВПО, 855 – з наданням роботодавцю компенсації витрат на оплату праці ВПО, ваучер на навчання отримали 479 ВПО, професійне навчання проходили 352 безробітних ВПО, розглянуто 97 бізнес-планів ВПО на отримання мікрогрантів за програмою “єРобота”, прийнято рішення про надання мікрогранту 47 ВПО, 23 ВПО профінансовано проєкт мікрогранту на суму 11,9 млн грн”, – проінформували в департаменті соцзахисту.

Соціальними послугами охопили понад 30 тисяч переселенців, а медичні отримали 260,9 тис. осіб з-поміж ВПО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри те, що фінансування з обласного бюджету для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2023 році передбачали, грошей на реалізацію заходів профільної програми не виділили. Про це повідомили в департаменті соцзахисту ХОВА".