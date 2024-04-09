На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета

Несмотря на то, что финансирование из областного бюджета для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2023 году предусматривали, деньги на реализацию мероприятий профильной программы не выделили. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты ХОВА.

«На 2023 год ориентировочные объемы финансирования мероприятий комплексной Программы были определены в сумме 40 026,6 тыс. грн, из них, за счет средств областного бюджета – 25 026,6 тыс. грн, других источников – 15 000,0 тыс. грн. Учитывая продолжение военного положения и необходимость проведения мероприятий по территориальной обороне, средства из областного бюджета в 2023 году не выделялись», — проинформировала и.о. директора департамента соцзащиты населения ХОВА Татьяна Печура в информационной справке о выполнении программы. Документ опубликован среди проектов решений готовящейся сессии Харьковского облсовета.

При этом реализация программы происходила — при поддержке международных и украинских организаций.

Так, по данным департамента соцзащиты, в течение года в области в местах временного проживания разместили 5345 ВПЛ. Для этих целей предусмотрели 54 локации. В 2023-м провели ремонт девяти крыш в местах для размещения переселенцев, заменили 230 окон, установили 75 межкомнатных дверей, также проводили ремонты санузлов и устанавливали водонагреватели.

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«В 2023 году трудоустроено 1 264 человека из числа ВПЛ, 855 – с предоставлением работодателю компенсации затрат на оплату труда ВПЛ. Ваучер на обучение получили 479 ВПЛ, профессиональное обучение проходили 352 безработных ВПЛ, рассмотрено 97 бизнес-планов ВПЛ на получение микрогрантов по программе «єРобота», принято решение о предоставлении микрогранта 47 ВПЛ, 23 ВПЛ профинансирован проект микрогранта на сумму 11,9 млн грн», — проинформировали в департаменте соцзащиты.

Социальными услугами охватили более 30 тысяч переселенцев, а медицинские получили 260,9 тыс. человек из числа ВПЛ.