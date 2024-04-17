Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям

Харьковским детям звонит по телефону анимированный персонаж «Морквинка», которая в будущем становится их другом. Так, за лицом мультяшного героя «прячется» опытный психолог-педагог. Он помогает детям побороть различные вызовы полномасштабной войны и не только. Как работает проект – в сюжете МГ «Объектив».

«Морквинка» – подружка для харьковских детей. За лицом мультяшного героя скрывается психолог, помогающий малышам в условиях полномасштабной войны побороть различные страхи.

Константин, участник проекта

Она с другой планеты. И у меня есть ее коробочка чудесная. Я по ней очень скучаю.

8-летний Костя и его семья – переселенцы из Купянска. Они были вынуждены жить в оккупации, и как только город освободили от российских захватчиков, семья переехала в Харьков. Здесь мальчику стало тяжело находить новых друзей, и он постоянно хотел домой, рассказывает мать Елена Здорикова. Поэтому и решили поучаствовать в проекте.

Елена Здорикова, мать участника проекта

Мы и так с ним очень близки были, а после проекта мы стали каждый день: мама, я тебя люблю, чем тебе помочь. Это слово-комплимент мы узнали от «Морквинки». Эта сказочка ему очень помогла обустроиться в своей квартире, обустроить свою комнату, которая была в Купянске.

Занятия проходят в специально разработанном приложении. Встречи с ребенком проходят онлайн. Основательница и руководительница проекта Анастасия Свобода говорит: весело общаясь со сказочным персонажем «Морквинкой», а на самом деле с опытным педагогом-психологом, дети не только борются с разными вызовами войны, но и повышают навыки коммуникации, командной работы и учатся управлять своим чувствами.

Анастасия Свобода, основательница и руководительница проекта «Скарбничка чудес»

В рамках проекта мы предоставляем действенные, увлекательные и игровые инструменты, позволяющие в увлекательной и игровой форме заботиться о ментальном здоровье не только ребенка, но и всей семьи, укрепляя эмоциональную связь друг друга в семье.

Супервайзер проекта Дарья Кравчук говорит: «Морквинка» становится другом для ребенка. Она живет в волшебном мире и с ней случаются разные приключения. Мультяшный герой тоже не идеален: иногда ссорится с родными, совершает разные ошибки и скучает по дому. Этим эта «оранжевая подружка» и интересна.

Дарья Кравчук, супервайзер проекта

То есть ребенок получает опыт, понимая, что ситуации уже случались с «Морквинкой». И он понимает, как создать здесь свою стратегию. Как можно поступать в этом случае. Это страх потерять маму, это страх того, что они потеряли этот дом. И не знают, а где же этот дом. И мы рассказываем, что дом – это там где мы.

Мать еще одной участницы проекта Мии Татьяна Апарина рассказывает, что увидела у ребенка замкнутость и неумение показывать свои эмоции. Потому решили попробовать такое общение.

Татьяна Апарина, мать участницы проекта

Ну, например, когда какие-то ситуации так конфликтны с детьми, они ссорятся. Как вести себя? Были моменты, когда я не могла подобрать правильные слова. И я поняла, что ей нужна подружка, которая будет ей помогать, как подружка давать советы.

В Харьковской мэрии отмечают, что активно сотрудничают с проектом. Ведь понимают, что сейчас не все семьи могут позволить себе частных психологов, а этот проект – бесплатный и доступный для каждого.

Власенко Александр, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта ХГС

Харьковские дети и их семьи сейчас переживают очень сложные времена. Постоянные обстрелы и тревоги – это негативно влияет на их психологическое и эмоциональное здоровье.

Супервайзер проекта Дарья Кравчук советует родителям следить прежде всего за своим ментальным здоровьем, ведь если взрослый не может помочь себе, ему трудно вытащить ребенка из такого состояния. Можно также завести личный дневник, чтобы описывать собственные эмоции. Кроме этого, следует не забывать отвлекаться от событий, например, проводить время с друзьями.

Мия, участница проекта

Мне нравится «Морквинка», я с ней разговариваю, она такая милая.

Получить звоночки от «Морквинки» можно, посетив сайт проекта и нажав «Хочу поучаствовать».

Данный материал изготовлен при поддержке ОО «Институт массовой информации» в рамках проекта международной организации Internews Network.