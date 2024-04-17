Психолог – «Морквинка»: як мультяшний герой допомагає харківським дітям

Харківським дітям телефонує анімований персонаж «Морквинка», яка в майбутньому стає другом. Так, за обличчям мультяшного героя «ховається» досвідчений психолог-педагог. Він допомагає малечі побороти різні виклики повномасштабної війни та не тільки. Як працює проєкт – у сюжеті МГ «Об’єктив».

«Морквинка» – подружка для харківських дітей. За обличчям мультяшного героя ховається психолог, який допомагає малечі в умовах повномасштабної війни побороти різні страхи.

Костянтин, учасник проєкту

Вона з іншої планети. І у мене є її коробочка чарівна. Я за нею дуже сумую

8-річний Костя та його родина – переселенці з Куп’янська. Вони вимушені були жити в окупації, і як тільки місто визволили від російських загарбників, сім’я переїхала до Харкова. Тут хлопчику стало важко знаходити нових друзів, і він постійно хотів додому, розповідає мати Олена Здорікова. Тож і вирішили взяти участь у проєкті.

Олена Здорікова, мати учасника проєкту

Ми і так з ним дуже близькі були, а після проєкту з «Морквинкою» ми стали кожного дня: «мама, я тебе люблю», «чим тобі допомогти». Це слово-комплімент ми дізналися від «Морквинки». Ця казочка йому дуже допомогла, трохи облаштуватися у своїй квартирі, облаштувати свою кімнату, яка була в Куп’янську.

Заняття відбуваються у спеціально розробленому застосунку. Зустрічі з дитиною проходять онлайн. Засновниця та керівниця проєкту Анастасія Свобода каже: весело спілкуючись із казковим персонажем «Морквинкою», а насправді з досвідченим педагогом-психологом, діти не тільки борються з різними викликами великої війни, а ще й підвищують навички комунікації, командної роботи та навчаються керувати своїми емоціями та почуттями.

Анастасія Свобода, засновниця та керівниця проєкту «Скарбничка чудес»

В межах проєкту ми надаємо дієві, захоплюючі й ігрові інструменти, які дозволяють в захоплюючій й ігровій формі піклуватися про ментальне здоров’я не тільки дитини, але й усієї родини, зміцнюючи емоційний зв’язок одне одного в сім’ї.

Супервайзерка проєкту Дар’я Кравчук каже: «Морквинка» стає другом для дитини. Вона живе в Чарівному світі та з нею трапляються різні пригоди. Мультяшний герой теж не ідеальний: іноді свариться з рідними, робить різні помилки та сумує за домом. Цим ця помаранчева подружка і цікава.

Дар’я Кравчук супервайзерка проєкту

Тобто дитина здобуває досвід, розуміючи, що ситуації вже траплялися в «Морквинки». І вона розуміє, як створити тут свою стратегію. Як можна діяти в цьому випадку. Це страх втратити маму, це страх того, що вони втратили цю домівку. І не знають, а де все ж таки цей дім. І ми розповідаємо, що дім – це там де ми.

Мати ще однієї учасниці проєкту Мії Тетяна Апаріна розповідає, що побачила в дитини замкненість і невміння показувати свої емоції. Тому вирішили спробувати таке спілкування.

Тетяна Апаріна, мати учасниці проєкту

Ну, наприклад, коли якісь ситуації такі конфліктні з дітьми, вони сваряться. Як поводити себе? Були моменти, коли і я не могла підібрати правильні слова. І я зрозуміла, що їй потрібна подружка, яка буде їй допомагати, ніби подружка дає поради.

У Харківській мерії зазначають, що активно співпрацюють з проєктом. Адже розуміють: наразі не всі сім’ї можуть дозволити собі приватних психологів, а цей проєкт – безкоштовний і доступний для кожного.

Власенко Олександр, директор Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту ХМР

Харківські діти та їхні сім’ї переживають зараз дуже складні часи. Постійні обстріли та тривоги – все це негативно впливає на їхнє психологічне та емоційне здоров’я.

Супервайзерка проєкту Дар’я Кравчук радить батькам слідкувати насамперед за своїм ментальним здоров’ям, адже якщо дорослий не може допомогти собі, йому важко витягти дитину з такого стану. Також можна завести особистий щоденник, щоб описувати власні емоції. Крім цього, варто не забувати відволікатися від подій, наприклад, проводити час із друзями.

Мія, учасниця проєкту

Мені подобається «Морквинка», я з нею розмовляю, вона така мила.

Отримати дзвіночки від «Морквинки» можна, завітавши на сайт проєкту та натиснувши «Хочу взяти участь».

Даний матеріал виготовлено за підтримки ГО “Інститут масової інформації” в межах проєкту міжнародної організації Internews Network.