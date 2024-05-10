Свої у Харкові: з’явився простір для ВПО, де є психолог і не тільки

Безкоштовну психологічну та юридичну допомогу переселенці у Харкові тепер можуть отримати в одному місці. Відкрився перший адаптаційний простір «Свій». Тут доступна для ВПО та постраждалих від війни низка послуг. Які саме – дивіться у сюжеті МГ «Об’єктив».

У Харкові з’явився перший адаптаційний простір для переселенців та постраждалих від війни. Тут люди можуть безкоштовно отримувати низку послуг за принципом «єдиного вікна». Наприклад, Валентина Григорова, переселенка з Вовчанська, прийшла проконсультуватись щодо грошової допомоги.

Валентина Григорова, переселенка з Вовчанська

Задоволені, є куди звернутись. І психологічна допомога, і юридична допомога. Поки, що не користувалися нею. Поки, що справляємося, не знаю, що буде далі. Дуже тяжко все це перенести, якщо немає куди повернутись. Весь вік наживали, наживали, а тепер нікуди повертатися.

Попри те, що простір працює лише кілька днів, жителі активно звертаються за допомогою, відзначає психологиня Наталія Снегірьова. Вона каже: в основному приходять люди зі складними емоційними переживаннями та з питанням «як вийти з цього стану?».

Наталія Снегірьова, психологиня

Обов’язково потрібно створювати комфортне місце в якому ви перебували б, безпечне місце. Де б ми не знаходились, це наш внутрішній такий стан, внутрішня потреба. Створювати домашній комфорт, налагоджувати зв’язки з оточуючими, обов’язково знайомитись.

У разі якщо заспокоїтись потрібно якнайшвидше, жінка радить спеціальну вправу «Метелик». Для цього потрібно закрити очі, схрестити руки на грудях і покласти їх на ключиці, спокійно постукуючи себе.

Наталія Снегірьова, психологиня

І лише в такому стані ми можемо продовжувати рухатися далі, знаходити ресурси.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті наразі офіційно проживають близько 200 тисяч переселенців. Простір назвали «Свій», аби люди почували себе своїми у Харкові.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Створюємо все можливе, щоб люди якнайшвидше адаптувались до більш-менш нормально життя.

Крім психологічної допомоги, тут люди можуть отримати й безплатну правову допомогу та зареєструватись на отримання виплат від Агентства ООН. Також у центрі консультуватимуть щодо працевлаштування. Крім того, відвідувачі можуть отримати доступ до адміністративних та соціально-правових послуг від міськради.

Дмитро Давідьянц, директор КУ «Офіс реформ Харкова»

Сьогодні також ми провели круглий стіл з громадськими організаціями та міжнародними фондами, бо велика кількість суб’єктів працює у місті і нам дуже важливо щоб ця допомога була нерозрізна, а скоординована.

Простір «Свій», зазначив Давідьянц, знаходиться у підвальному приміщенні, тож він безпечний під час повітряних тривог. Знайти офіс можна за адресою: вулиця Серпова, 4Б. Він працює з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, а у п’ятницю – з 09:00 до 17:00. Попередньо записуватися не потрібно. Зазначимо, що у спеціально відведеній кімнаті в адаптаційному просторі також проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари, щоб підтримати залучення внутрішньо переміщених осіб до їхньої нової громади та допомогти їм побудувати нові зв’язки. Крім цього, в офісі «Свій» планують встановити пандус, щоб він став доступним для осіб з інвалідністю.

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг зазначила, що створення такого простору – це важливий крок для підтримки людей, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення та страждають від обстрілів та атак ворога. Простір «Свій» — результат спільних зусиль міста та міжнародних, національних та місцевих організацій, підкреслювала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Нагадаємо, 23 квітня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що за офіційною статистикою у місті живуть 1,3 млн людей, з них 200 тисяч – внутрішньо переміщені особи. В основному, до обласного центру переїхали жителі деокупованих районів Харківщини, а також люди з Донецької, Луганської, Сумської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, евакуація з прикордонних громад Харківської області й досі триває.

18 квітня заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська повідомляла, що Харківська область залишається у лідерах за кількістю внутрішньо переміщених осіб в Україні. Загалом у регіоні перебуває майже 528 тисяч переселенців. Зокрема 361 багатодітна сім’я, майже 134 тисячі пенсіонерів, понад 26 тисяч осіб з інвалідністю та понад 97 тисяч дітей. В Харківській ОВА відмічали, що працюють над розширенням регіональних програм підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, над передачею у власність комунального, тимчасового житла.

«ВПО завдяки підтримці міжнародних партнерів забезпечуємо гуманітарною та грошовою допомогою. Нині надали тимчасове житло для 5846 переселенців. Одним з першочергових завдань є проведення ремонтів у місцях компактного проживання, аби поліпшити умови для жителів, які вимушені були покинути свої домівки. Допомагаємо людям інтегруватися в суспільство, у співпраці з обласною службою зайнятості пропонуємо роботу або можливість здобути новий фах», – розповідала заступниця начальника ХОВА.

Даний матеріал виготовлено за підтримки ГО “Інститут масової інформації” в межах проєкту міжнародної організації Internews Network.