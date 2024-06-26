У Харкові безкоштовно вчать самостійно долати стрес і тривожність (сюжет)

Життя у Харкові під час війни може викликати стрес та тривожність. Деякі жителі скаржаться на проблеми зі сном. Для того, щоб самостійно долати наслідки вторгнення РФ у місті проходять заняття «Самодопомога плюс». Тут вчать п’яти вправам – заземленню, створенню простору, як відчепитися від поганих думок, як подбати про себе та створити цінності. Курс розроблений за методикою ВООЗ. Заняття – безкоштовні. Як вони проходять – дивіться у сюжеті МГ «Об’єктив».

Стрес, тривожність та проблеми зі сном – ці та інші «відбитки» повномасштабного вторгнення РФ допомагають подолати жителям Харкова. Для цього у місті працює Центр психічного здоров’я Харківського національного медуніверситету, де відбуваються заняття курсу «Самодопомога Плюс». Один із учасників – Петро Петренко, який працює будівельником. Його родина вимушено виїхала з Харкова через постійні обстріли. Через це чоловік почав відчувати самотність, а також тривожність.

Петро Петренко, учасник курсу

Як поїхали родичі, якось накопичувалось, накопичувалось, а потім якийсь «вибух» в душі, що з’явилася плаксивість якась в організмі. Краще себе став почувати, легше, краще засинаю. І вже, якщо думаю про них, тоді не так хвилююся.

Ще одна учасниця курсу – Тетяна Шемигон – логопедка у дитячому закладі. Жінка каже: переживання почалися через ворожі удари та невизначеність майбутнього.

Тетяна Шемигон, учасниця курсу

У мене двоє стареньких батьків, теж свої складнощі викликає у житті. Почала заспокоюватися, перемикати увагу на щось позитивне.

Центр почав працювати у Харкові в жовтні 2023 року на базі університетської клініки, коли побачили відповідний запит від жителів міста, розповідає лікар-психіатр, професор медуніверситету Володимир Коростій. Наразі послугами курсу скористалися вже майже тисяча осіб. Заняття розроблені за методикою ВООЗ, відбуваються у групі від десяти до 15 людей. Загалом таких зустрічей – п’ять, додає Коростій. Головна мета – навчити людей самостійно долати стрес і тривожність.

Володимир Коростій, лікар-психіатр, професор ХНМУ, керівник Центру психічного здоров’я ХНМУ

На цьому курсі – п’ять вправ. Це: заземлення, створюємо простір, відчеплюємося з гачка поганих думок, це дбаємо про себе, це спираємося на цінності. Кожна з цих порад – є елементом, який базується на доказових психотерапевтичних методиках. Але вона максимально просто подана.

Заняття проходять приблизно дві години. Курс записаний на аудіо.

Звук з колонки

Це просто значить, що протягом цих занять ви відкладете будь-які суперечки, осудження, розбіжності та критику і замість цього зосередитесь на нашій спільній меті – навчитися краще управляти стресом.

Окрім цього, на заняттях присутні фасилітатори, тобто волонтери, які допомагають групі освоїти методику.

Наталія Овчарова, фасилітаторка, психологиня

На заняття можуть приходити і пацієнти нашої клініки, так і будь-які жителі Харкова. Цей курс розроблений для тих людей, які зараз потрапляють в якісь несприятливі умови.

Анастасія, фасилітаторка

Цей курс є ефективним тому, що навички, які в ньому викладаються, вони досить прості, але дуже ефективні. І мають накопичувальний ефект.

Після відвідування занять можна допомогти не лише собі, а й знайомим, каже учасниця курсу Ірина Яресько. Наприклад, жінка тепер заспокоює своїх сусідів після чергових ворожих «прильотів» по Харкову.

Ірина Яресько, учасниця курсу

Тремтіли при вибухах, запитували, що треба робити. Бігали. Тому, пройшли цей курс, і тепер спокійно усі сплять, коли йде бомбардування.

До курсу фасилітаторка та психологиня Вікторія від себе вирішила додати ще й дихальні вправи. Розповідає: так люди зможуть самостійно заспокоїтись у якийсь тривожний момент.

Вікторія, фасилітаторка, психологиня

Треба зробити глибокий вдих. Трохи зупинитись. А потім повільний видих. Можна також перемикнути увагу. Шукаємо п’ять предметів, знайшли п’ять предметів, потім три звуки, які ми чуємо, потім, що на дотик відчуваємо.

Пройти курс усі жителі міста можуть безкоштовно. Для цього можна звернутися до реєстратури в університетській клініці по вулиці Олександра Шпейєра 4, де нададуть спеціальне посилання для заповнення анкети або за телефоном +380933523230. В центрі зазначають, якщо після проходження курсу учасник відчуватиме потребу в індивідуальному спілкуванні із психологом, в медзакладі цю допомогу нададуть.