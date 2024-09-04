“Міністропад” в Україні: Кулеба написав заяву на відставку

Протягом доби в Україні рішення звільнитися ухвалив уже п’ятий міністр. Цього разу – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань“, – написав зранку 4 вересня у фейсбуці речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він доклав до свого посту у фейсбуці фото заяви Кулеби про відставку.

Раніше про намір “перезавантажитись” повідомила віцепрем’єрка та керівниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук.

А перед нею “гуртом” написали заяви ще три міністри: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.