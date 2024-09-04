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“Міністропад” в Україні: Кулеба написав заяву на відставку

Політика 08:51   04.09.2024
Оксана Горун
“Міністропад” в Україні: Кулеба написав заяву на відставку Фото: Дмитро Кулеба/фейсбук

Протягом доби в Україні рішення звільнитися ухвалив уже п’ятий міністр. Цього разу – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань“, – написав зранку 4 вересня у фейсбуці речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він доклав до свого посту у фейсбуці фото заяви Кулеби про відставку.

Раніше про намір “перезавантажитись” повідомила віцепрем’єрка та керівниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук.

А перед нею “гуртом” написали заяви ще три міністри: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Україні рішення звільнитися ухвалив уже п’ятий міністр. Цього разу – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба".