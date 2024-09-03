Кудрицького звільнили з Укренерго, адже ОП хоче централізувати владу – FT

За словами двох іноземних директорів компанії, главу українського енергетичного відомства Володимира Кудрицького неправомірно усунули з посади через «політично вмотивовані» причин, що посилило побоювання з приводу блокади електромережі країни, пише впливове британське видання Financial Times.

Володимир Кудрицький, який очолював «Укренерго» з 2020 року, був поважною фігурою в енергетичній галузі, і його раптове звільнення зазнало різкої критики з боку високопоставлених депутатів та аналітиків, оскільки це поставило під загрозу стійкість електромереж.

Двоє членів ради директорів подали у відставку у вівторок через його звільнення, що стало ознакою можливого занепокоєння серед союзників Києва. Педер Андреасен та Даніель Доббені були колишніми президентами Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії.

“Ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби обійти конкуренцію при призначенні людей”, – заявили Андреасен і Доббені у своїй заяві.

“Ми не бачимо можливості продовжувати нашу роботу”, – заявили вони. «Порушення принципів корпоративного управління та ухвалення рішення про звільнення керівника без доказів неналежного управління неприйнятне».

У вівторок Кудрицький заявив, що було проведено «кампанію з дискредитації «Укренерго» і важливо, щоб його наступник був обраний прозорим чином, щоб компанія «не стала генератором грошових потоків» для корупції.

Законодавці та аналітики інтерпретували відставку Кудрицького як спробу Офісу президента Володимира Зеленського централізувати владу, що ставить під загрозу здатність країни генерувати електроенергію перед російськими атаками напередодні зими.

Україна ввела регулярні планові відключення електроенергії з весни, коли РФ почала бити по її сектору генерації електроенергії, вивівши з ладу кілька теплових електростанцій і вдвічі скоротивши можливості Києва з вироблення електроенергії.

Депутат від опозиційної партії «Голос» Ярослав Железняк назвав рішення про звільнення Кудрицького «абсолютно ідіотським». Деякі члени правління «Укренерго» розповіли йому, що міністр енергетики та адміністрація президента чинили тиск на них, щоб вони проголосували за зміну керівництва, розповів Железняк.

Міністерство енергетики України заявило, що рішення ухвалила незалежна рада компанії, а звинувачення є «частиною кампанії з дискредитації» міністерства. Офіс президента Зеленського не прокоментував це, як і «Укренерго».

Експерти з енергетики заявили, що дефіцит в Україні добре управлявся компанією «Укренерго», чиї зусилля включають імпорт електроенергії з ЄС та зниження тиску на мережу шляхом керування споживанням.

У травні Кудрицький заявив, що компанія отримала $400 млн прибутку у 2023 році проти збитків в $1,9 млрд у 2022 році і погасила $582 млн своїх боргів.

Андрій Герус, член керівної партії Зеленського, який очолює комітет Верховної Ради України з питань енергетики, похвалив Кудрицького, заявивши, що його компанія збудувала більше укриттів для підстанцій, ніж решта українських енергетичних компаній разом узятих.

Герус сказав, що главу «Укренерго» усунули з посади, тому що адміністрація президента «не могла контролювати Кудрицького». Він попередив, що доля компанії може повторити долю «Енергоатому», української атомної енергетичної компанії, яку переслідують звинувачення у корупції.

Україна шукає додаткові інвестиції у будівництво газових турбін та відновлюваних джерел енергії з метою децентралізувати виробництво енергії та зробити його менш уразливим для російських ракет.

Герус наголосив, що Кудрицький керував групою, використовуючи гранти у розмірі $500 млн, а не кошти платників податків, і зазначив, що команда Кудрицького залучила $1 млрд дешевих кредитів, а також пожертвування обладнання на суму $147 млн.

Незадовго до звільнення в понеділок Європейсько-українська енергетична агенція, незалежна некомерційна група, яка пов’язує українські енергетичні компанії з їхніми колегами з ЄС, повідомила у Facebook, що звільнення Кудрицького зробить операційну систему України більш нестабільною і завдасть збитків внутрішнім інвестиціям.

“Нинішня команда здобула сильну довіру міжнародних фінансових організацій”, – заявило агентство.

Денніс Саква, експерт з енергетики провідної української інвестиційної компанії Dragon Capital, сказав, що Кудрицький ніколи не був особою, замішаною у розслідуваннях антикорупційних журналістів, і «це багато про що говорить».

“Ми бачимо, що компанія під його керівництвом була дуже ефективна в усуненні наслідків російських атак”, – сказав Саква. «Їм вдалося організувати постійну приплив нових трансформаторів [і] іншого необхідного обладнання, і вони досить ефективно лагодили систему».

Після новин про рішення український енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що вже давно енергетичні експерти країни не займали такої потужної [єдиної] позиції.