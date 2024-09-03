Кудрицкого уволили из Укрэнерго, ведь ОП хочет централизировать власть — FT

По словам двух иностранных директоров компании, главу украинского энергетического ведомства Владимира Кудрицкого неправомерно отстранили от должности по «политически мотивированным» причинам, что усилило опасения по поводу находящейся в блокаде электросети страны, пишет влиятельное британское издание Financial Times.

Владимир Кудрицкий, возглавлявший «Укрэнерго» с 2020 года, был уважаемой фигурой в энергетической отрасли, и его внезапное увольнение подверглось резкой критике со стороны высокопоставленных депутатов и аналитиков, поскольку это поставило под угрозу устойчивость электросетей.

Двое членов совета директоров подали в отставку во вторник из-за его увольнения, что стало признаком возможного беспокойства среди союзников Киева. Педер Андреасен и Даниэль Доббени были бывшими президентами Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии.

«Мы чувствовали политическое давление и наблюдали постоянные попытки обойти конкуренцию при назначении людей», — заявили Андреасен и Доббени в своем заявлении.

«Мы не видим возможности продолжать нашу работу», — заявили они. «Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении руководителя без доказательств ненадлежащего управления неприемлемо».

Во вторник Кудрицкий заявил, что была проведена «кампания по дискредитации «Укрэнерго» и важно, чтобы его преемник был выбран прозрачным образом, чтобы компания «не стала генератором денежных потоков» для коррупции.

Законодатели и аналитики интерпретировали отставку Кудрицкого как попытку Офиса президента Владимира Зеленского централизовать власть, что ставит под угрозу способность страны генерировать электроэнергию перед лицом российских атак в преддверии зимы.

Украина ввела регулярные плановые отключения электроэнергии с весны, когда РФ начала бить по ее сектору генерации электроэнергии, выведя из строя несколько тепловых электростанций и вдвое сократив возможности Киева по выработке электроэнергии.

Депутат от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк назвал решение об увольнении Кудрицкого «абсолютно идиотским». Некоторые члены правления «Укрэнерго» рассказали ему, что министр энергетики и администрация президента оказали на них давление, чтобы они проголосовали за смену руководства, рассказал Железняк.

Министерство энергетики Украины заявило, что решение принял независимый совет компании, а обвинения являются «частью кампании по дискредитации» министерства. Офис президента Зеленского не стал комментировать, как и «Укрэнерго».

Эксперты по энергетике заявили, что дефицит в Украине хорошо управляется компанией «Укрэнерго», чьи усилия включают импорт электроэнергии из ЕС и снижение давления на сеть путем управления потреблением.

В мае Кудрицкий заявил, что компания получила $400 млн прибыли в 2023 году против убытка в $1,9 млрд в 2022 году и погасила $582 млн своих долгов.

Андрей Герус, член правящей партии Зеленского, возглавляющий комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики, похвалил Кудрицкого, заявив, что его компания построила больше укрытий для подстанций, чем все остальные украинские энергетические компании вместе взятые.

Герус сказал, что глава «Укрэнерго» был отстранен от должности, потому что администрация президента «не могла контролировать Кудрицкого». Он предупредил, что судьба компании может повторить судьбу «Энергоатома», украинской атомной энергетической компании, которую преследуют обвинения в коррупции.

Украина ищет дополнительные инвестиции в строительство газовых турбин и возобновляемых источников энергии с целью децентрализовать производство энергии и сделать его менее уязвимым для российских ракет.

Герус подчеркнул, что Кудрицкий управлял группой, используя гранты в размере $500 млн, а не средства налогоплательщиков, и отметил, что команда Кудрицкого привлекла $1 млрд дешевых кредитов, а также пожертвования оборудования на сумму $147 млн.

Незадолго до увольнения в понедельник Европейско-украинское энергетическое агентство, независимая некоммерческая группа, которая связывает украинские энергетические компании с их коллегами из ЕС, сообщило в Facebook, что увольнение Кудрицкого сделает операционную систему Украины более нестабильной и нанесет ущерб внутренним инвестициям.

«Нынешняя команда завоевала сильное доверие международных финансовых организаций», — заявило агентство.

Деннис Саква, эксперт по энергетике ведущей украинской инвестиционной компании Dragon Capital, сказал, что Кудрицкий никогда не был лицом, замешанным в расследованиях антикоррупционных журналистов, и «это говорит о многом».

«Мы видим, что компания под его руководством была очень эффективна в устранении последствий российских атак», — сказал Саква. «Им удалось организовать постоянный приток новых трансформаторов [и] другого необходимого оборудования, и они довольно эффективно чинили систему».

После новостей о решении украинский энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что уже давно энергетические эксперты страны не занимали «столь мощной [единой] позиции».