Інфа “сотка” – реакції на “звільнення” Буданова, яке не відбулося
1 жовтня стало відомо, які саме кадрові перестановки відбудуться в Міністерстві оборони. Начальника ГУР Буданова поки що не звільняють.
Вранці 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про кадрові зміни, які відбудуться в міністерстві.
“Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря). Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо“, – сказано в заяві Умєрова.
Також міністр проводить реформу системи оборонних закупівель.
“Спецтехноекспорт” (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня“, – зазначив міністр оборони.
Раніше протягом не менш ніж тижня в різних ЗМІ з’являлася інсайдерська інформація про звільнення начальника ГУР Кирила Буданова, що готується (а іноді – й самого Умерова). Так, видання “Телеграф” 29 вересня повідомляло, що “причиною можливого звільнення голови ГУР називається його конфлікт з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком”. Про можливе звільнення Буданова писало видання NV із посиланням на джерело у силових органах. Співрозмовник видання сказав: “Такий варіант існує”, і навіть назвав можливого “наступника” начальника ГУР – 55-річного Олега Іващенка, який керує Службою зовнішньої розвідки України.
На офіційну інформацію про кадрові перестановки, що відбуваються, вже відреагували в українському політикумі. “А як щодо самого Умєрова?”, – підписав повідомлення про те, кого звільнять у Міноборони, нардеп Олексій Гончаренко.
“Потролив” інсайдерів колишній заступник голови ОП Єрмака Кирило Тимошенко, який звільнився з Офісу президента на тлі серії розслідувань ЗМІ про рівень його добробуту.
“А де всі коментатори, які звільняли Умерова та Буданова минулого тижня? Інфа “сотка”, – написав Тимошенко.
Цей коментар спровокував Гончаренка розповісти анекдот.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: буданов, Гончаренко., ГУР, Кирилл Тимошенко, Минобороны, увольнения, умеров;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня стало відомо, які саме кадрові перестановки відбудуться в Міністерстві оборони. Начальника ГУР Буданова поки що не звільняють".