Інфа “сотка” – реакції на “звільнення” Буданова, яке не відбулося

1 жовтня стало відомо, які саме кадрові перестановки відбудуться в Міністерстві оборони. Начальника ГУР Буданова поки що не звільняють.

Вранці 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про кадрові зміни, які відбудуться в міністерстві.

“Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря). Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо“, – сказано в заяві Умєрова.

Також міністр проводить реформу системи оборонних закупівель.

“Спецтехноекспорт” (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня“, – зазначив міністр оборони.

Раніше протягом не менш ніж тижня в різних ЗМІ з’являлася інсайдерська інформація про звільнення начальника ГУР Кирила Буданова, що готується (а іноді – й самого Умерова). Так, видання “Телеграф” 29 вересня повідомляло, що “причиною можливого звільнення голови ГУР називається його конфлікт з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком”. Про можливе звільнення Буданова писало видання NV із ​​посиланням на джерело у силових органах. Співрозмовник видання сказав: “Такий варіант існує”, і навіть назвав можливого “наступника” начальника ГУР – 55-річного Олега Іващенка, який керує Службою зовнішньої розвідки України.

На офіційну інформацію про кадрові перестановки, що відбуваються, вже відреагували в українському політикумі. “А як щодо самого Умєрова?”, – підписав повідомлення про те, кого звільнять у Міноборони, нардеп Олексій Гончаренко.

“Потролив” інсайдерів колишній заступник голови ОП Єрмака Кирило Тимошенко, який звільнився з Офісу президента на тлі серії розслідувань ЗМІ про рівень його добробуту.

“А де всі коментатори, які звільняли Умерова та Буданова минулого тижня? Інфа “сотка”, – написав Тимошенко.

Цей коментар спровокував Гончаренка розповісти анекдот.