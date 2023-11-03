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Из Купянского района осталось эвакуировать порядка 100 детей — ХОВА

Общество 10:23   03.11.2023
Оксана Горун
Из Купянского района осталось эвакуировать порядка 100 детей — ХОВА Фото: ХОВА (иллюстративное)

На Купянщине продолжается принудительная эвакуация — с прифронтовой территории вывозят семьи с несовершеннолетними. На данный момент эвакуировали уже 109 детей.

«Купянщину обстреливают каждый день, фактически круглосуточно. У нас (за сутки) 18 населенных пунктов было обстреляно, большинство – это именно это направление. Нами было принято решение об эвакуации обязательным способом. Это решение подтвердил координационный штаб Министерства реинтеграции. И уже были эвакуированы 109 детей с семьями по этому направлению. Еще остается где-то 100 – 120 детей нам вывезти», — рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что выезжать призывают всех — не только тех, у кого есть дети. Людей убеждают, что жизнь важнее всего. Всем, кто соглашается выехать, предоставляют временное жилье.

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Также Синегубов сообщил, что в Харьковской области с людьми коммуницируют о том, как себя вести в случае ударов РФ зимой по энергетической инфраструктуре. Сейчас в ХОВА считают, что к такому сценарию «готовы по максимуму». На данный момент в регионе уже запустили 78% котельных. Подготовлены пункты обогрева, а все службы работают в усиленном режиме.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине продолжается принудительная эвакуация — с прифронтовой территории вывозят семьи с несовершеннолетними. На данный момент эвакуировали уже 109 детей".