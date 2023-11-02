Live
  • Чт 02.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.23

«Белые ангелы» — жителям Купянщины: Не верьте, что поселят в палатках (видео)

Общество 18:55   02.11.2023
Елена Нагорная
«Белые ангелы» — жителям Купянщины: Не верьте, что поселят в палатках (видео) Фото: ГУ НП в Харьковской области

25 жителей Купянского района Харьковской области, среди которых девять детей, эвакуировали правоохранители совместно с волонтерами 1 ноября. Отряд полиции «Белые ангелы» помогал семьям с детьми и пожилым людям, которые не могут самостоятельно выехать из опасных территорий.

Житель села Подолы Виктор принял решение покинуть дом из-за постоянных обстрелов, пишет пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Прилетов» много. И вчера, и сегодня, и ночью были. Рядом повреждены семь домов, погибли люди. Уезжать мне некуда, куда поселят, там и буду. Планирую вернуться домой, как все успокоится», — рассказал он.

Жители поселка Ковшаровка Галина и Николай говорят, что уже привыкли к постоянным обстрелам, но страх все равно присутствует. Однако, отмечают, еще страшнее, когда россияне не стреляют. Тогда люди ожидают худшего.

«Все граждане в любое время могут обратиться в подразделения полиции по эвакуации. Полицейские помогут выехать, найти временное жилье и подскажут, как оформить документы. Гражданам не стоит верить, что их поселят где-то в палатках. Такого нет», — заверил заместитель командира батальона ППОП Сергей Кононихин.

Читайте также: Детям Харьковщины, которых эвакуировали, запретят возвращаться домой – ХОВА

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
В Харькове суд забрал квартиру у женщины, которая ухаживала за пенсионеркой
В Харькове суд забрал квартиру у женщины, которая ухаживала за пенсионеркой
02.11.2023, 16:47
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
01.11.2023, 18:41
В Харькове приговорили админа telegram-канала, предупреждавшего о повестках
В Харькове приговорили админа telegram-канала, предупреждавшего о повестках
02.11.2023, 10:37
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
Россияне били из авиации по Харьковщине и вновь пытались штурмовать — Генштаб
Россияне били из авиации по Харьковщине и вновь пытались штурмовать — Генштаб
02.11.2023, 19:08

Новости по теме:


Вы читали новость: ««Белые ангелы» — жителям Купянщины: Не верьте, что поселят в палатках (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 18:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 жителей Купянского района Харьковской области, среди которых девять детей, эвакуировали правоохранители совместно с волонтерами 1 ноября. Отряд полиции «Белые ангелы» помогал семьям с детьми и пожилым людям, которые не могут самостоятельно выехать из опасных территорий.".