«Белые ангелы» — жителям Купянщины: Не верьте, что поселят в палатках (видео)
25 жителей Купянского района Харьковской области, среди которых девять детей, эвакуировали правоохранители совместно с волонтерами 1 ноября. Отряд полиции «Белые ангелы» помогал семьям с детьми и пожилым людям, которые не могут самостоятельно выехать из опасных территорий.
Житель села Подолы Виктор принял решение покинуть дом из-за постоянных обстрелов, пишет пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Прилетов» много. И вчера, и сегодня, и ночью были. Рядом повреждены семь домов, погибли люди. Уезжать мне некуда, куда поселят, там и буду. Планирую вернуться домой, как все успокоится», — рассказал он.
Жители поселка Ковшаровка Галина и Николай говорят, что уже привыкли к постоянным обстрелам, но страх все равно присутствует. Однако, отмечают, еще страшнее, когда россияне не стреляют. Тогда люди ожидают худшего.
«Все граждане в любое время могут обратиться в подразделения полиции по эвакуации. Полицейские помогут выехать, найти временное жилье и подскажут, как оформить документы. Гражданам не стоит верить, что их поселят где-то в палатках. Такого нет», — заверил заместитель командира батальона ППОП Сергей Кононихин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: белые ангелы, Купянский район, купянское направление, полиция, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 жителей Купянского района Харьковской области, среди которых девять детей, эвакуировали правоохранители совместно с волонтерами 1 ноября. Отряд полиции «Белые ангелы» помогал семьям с детьми и пожилым людям, которые не могут самостоятельно выехать из опасных территорий.".