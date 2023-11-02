“Білі янголи” – жителям Куп’янщини: Не вірте, що поселять у наметах (відео)

25 мешканців Куп’янського району Харківської області, серед яких дев’ятеро дітей, евакуювали правоохоронці спільно з волонтерами 1 листопада. Загін поліції “Білі янголи” допомагав сім’ям з дітьми та людям похилого віку, які не можуть самостійно виїхати з небезпечних територій.

Житель села Подоли Віктор ухвалив рішення залишити дім через постійні обстріли, пише пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

«”Прильотів” багато. І вчора, і сьогодні, і вночі були. Поруч пошкоджені сім домівок, загинули люди. Їхати мені нікуди, куди поселять, там і буду. Планую повернутися додому, як все заспокоїться», – розповів він.

Мешканці селища Ківшарівка Галина та Микола говорять, що вже звикли до постійних обстрілів, але страх все одно присутній. Однак, зазначають, ще страшніше, коли росіяни не стріляють. Тоді очікують ще гіршого.

“Усі громадяни в будь-який час можуть звернутися до підрозділів поліції щодо евакуації. Поліцейські допоможуть виїхати, знайти тимчасове житло та підкажуть, як оформити документи. Громадянам не варто вірити, що їх поселять десь у наметах. Такого немає”, — завірив заступник командира батальйону ППОП Сергій Кононіхін.