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Дітям Харківщини, яких евакуювали, заборонять повертатися додому – Синєгубов

Суспільство 14:09   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Дітям Харківщини, яких евакуювали, заборонять повертатися додому – Синєгубов

У населені пункти Харківщини, звідки раніше проводили примусову евакуацію, повертаються люди, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Нами зафіксовано 20 таких фактів, звичайно комунікуємо, щоб там люди не залишалися, а виїжджали. Тож, були ухвалені рішення на рівні нашої області і затверджені профільним Міністерством інтеграції щодо заборони повернення дітей до тих населених пунктів звідки проводилась евакуація», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Дітям Харківщини, яких евакуювали, заборонять повертатися додому – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 14:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У населені пункти Харківщини, звідки раніше проводили примусову евакуацію, повертаються люди, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".