Дітям Харківщини, яких евакуювали, заборонять повертатися додому – Синєгубов
У населені пункти Харківщини, звідки раніше проводили примусову евакуацію, повертаються люди, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Нами зафіксовано 20 таких фактів, звичайно комунікуємо, щоб там люди не залишалися, а виїжджали. Тож, були ухвалені рішення на рівні нашої області і затверджені профільним Міністерством інтеграції щодо заборони повернення дітей до тих населених пунктів звідки проводилась евакуація», – повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дети, евакуація, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У населені пункти Харківщини, звідки раніше проводили примусову евакуацію, повертаються люди, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".