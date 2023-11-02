Дітям Харківщини, яких евакуювали, заборонять повертатися додому – Синєгубов

У населені пункти Харківщини, звідки раніше проводили примусову евакуацію, повертаються люди, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Нами зафіксовано 20 таких фактів, звичайно комунікуємо, щоб там люди не залишалися, а виїжджали. Тож, були ухвалені рішення на рівні нашої області і затверджені профільним Міністерством інтеграції щодо заборони повернення дітей до тих населених пунктів звідки проводилась евакуація», – повідомив Синєгубов.