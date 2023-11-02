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«Фіксуємо посилення обстрілів». З «гарячої» Куп’янщини виїхали 89 дітей – ХОВА

Суспільство 13:15   02.11.2023
Вікторія Яковенко
«Фіксуємо посилення обстрілів». З «гарячої» Куп’янщини виїхали 89 дітей – ХОВА Фото: Олег Синєгубов

З десяти населених пунктів Куп’янського району на Харківщині, де 27 жовтня оголосили примусову евакуацію, виїхали 89 дітей.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що рішення щодо примусової евакуації дітей підтримав й координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

«Вдячні усім, хто відповідально поставився до життя дітей та зголосився евакуюватися. Закликаємо усі сім’ї з дітьми, що залишаються в небезпечних громадах, якнайшвидше виїхати. Адже фіксуємо посилення ворожих обстрілів», – зазначив голова ХОВА.

Нагадаємо, Рада оборони Харківської області 27 жовтня оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з сіл Кіндрашівка, Тищенківка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли, селищ Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та міста Куп’янськ. Загалом звідти мають виїхати 275 дітей, розповіла віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З десяти населених пунктів Куп’янського району на Харківщині, де 27 жовтня оголосили примусову евакуацію, виїхали 89 дітей.".