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«Фиксируем усиление обстрелов». С «горячей» Купянщины выехали 89 детей – ХОВА

Общество 13:15   02.11.2023
Виктория Яковенко
«Фиксируем усиление обстрелов». С «горячей» Купянщины выехали 89 детей – ХОВА Фото: Олег Синегубов

Из десяти населенных пунктов Купянского района на Харьковщине, где 27 октября объявили принудительную эвакуацию, выехали 89 детей.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что решение о принудительной эвакуации детей поддержал и координационный штаб по проведению обязательной эвакуации населения.

«Благодарны всем, кто ответственно отнесся к жизни детей и вызвался эвакуироваться. Призываем все семьи с детьми, которые остаются в опасных громадах, как можно быстрее уехать. Ведь фиксируем усиление вражеских обстрелов», — отметил глава ХОВА.

Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Кондрашовка, Тищенковка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и города Купянск. Всего оттуда должны выехать 275 детей, рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из десяти населенных пунктов Купянского района на Харьковщине, где 27 октября объявили принудительную эвакуацию, выехали 89 детей.".