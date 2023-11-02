«Фиксируем усиление обстрелов». С «горячей» Купянщины выехали 89 детей – ХОВА
Из десяти населенных пунктов Купянского района на Харьковщине, где 27 октября объявили принудительную эвакуацию, выехали 89 детей.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что решение о принудительной эвакуации детей поддержал и координационный штаб по проведению обязательной эвакуации населения.
«Благодарны всем, кто ответственно отнесся к жизни детей и вызвался эвакуироваться. Призываем все семьи с детьми, которые остаются в опасных громадах, как можно быстрее уехать. Ведь фиксируем усиление вражеских обстрелов», — отметил глава ХОВА.
Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Кондрашовка, Тищенковка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и города Купянск. Всего оттуда должны выехать 275 детей, рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, обстрелы, принудительная, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из десяти населенных пунктов Купянского района на Харьковщине, где 27 октября объявили принудительную эвакуацию, выехали 89 детей.".