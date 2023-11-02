«Фиксируем усиление обстрелов». С «горячей» Купянщины выехали 89 детей – ХОВА

Из десяти населенных пунктов Купянского района на Харьковщине, где 27 октября объявили принудительную эвакуацию, выехали 89 детей.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что решение о принудительной эвакуации детей поддержал и координационный штаб по проведению обязательной эвакуации населения.

«Благодарны всем, кто ответственно отнесся к жизни детей и вызвался эвакуироваться. Призываем все семьи с детьми, которые остаются в опасных громадах, как можно быстрее уехать. Ведь фиксируем усиление вражеских обстрелов», — отметил глава ХОВА.

Напомним, Совет обороны Харьковской области 27 октября объявил принудительную эвакуацию семей с детьми из сел Кондрашовка, Тищенковка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново, Подолы, поселков Купянск-Узловой, Ковшаровка и города Купянск. Всего оттуда должны выехать 275 детей, рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.