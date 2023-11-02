Детям Харьковщины, которых эвакуировали, запретят возвращаться домой – ХОВА

В населенные пункты Харьковщины, где раньше проводили принудительную эвакуацию, возвращаются люди, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Нами зафиксировано 20 таких фактов, конечно говорим, чтобы там люди не оставались, а уезжали. Поэтому, были приняты решения на уровне нашей области и утверждены профильным Министерством интеграции относительно запрета возвращения детей в те населенные пункты, откуда проводилась эвакуация», — сообщил глава Синегубов.