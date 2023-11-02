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Детям Харьковщины, которых эвакуировали, запретят возвращаться домой – ХОВА

Общество 14:09   02.11.2023
Виктория Яковенко
Детям Харьковщины, которых эвакуировали, запретят возвращаться домой – ХОВА

В населенные пункты Харьковщины, где раньше проводили принудительную эвакуацию, возвращаются люди, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Нами зафиксировано 20 таких фактов, конечно говорим, чтобы там люди не оставались, а уезжали. Поэтому, были приняты решения на уровне нашей области и утверждены профильным Министерством интеграции относительно запрета возвращения детей в те населенные пункты, откуда проводилась эвакуация», — сообщил глава Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В населенные пункты Харьковщины, где раньше проводили принудительную эвакуацию, возвращаются люди, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".