Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА

На Куп’янщині триває примусова евакуація – з прифронтової території вивозять родини із неповнолітніми. Наразі евакуювали вже 109 дітей.

“Куп’янщину обстрілюють щодня, фактично цілодобово. У нас наразі (за добу) 18 населених пунктів було обстріляно, більшість – це саме цей напрямок. Нами було прийнято рішення про евакуацію в обов’язковий спосіб. Це рішення вчора підтвердив координаційний штаб Міністерства реінтеграції. І наразі вже було евакуйовано 109 дітей із родинами з цього напрямку. Ще залишається десь 100 – 120 дітей нам вивезти. Звичайно, мають виїжджати й ті родини, які не мають дітей“, – розповів у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що виїжджати закликають усіх – не лише тих, хто має дітей. Людей переконують, що життя найважливіше. Усім, хто погоджується виїхати, надають тимчасове житло.

Також Синєгубов повідомив, що в Харківській області з людьми комунікують про те, як поводитися у разі ударів РФ взимку по енергетичній інфраструктурі. Зараз у ХОВА вважають, що до такого сценарію “готові по максимуму”. На цей час у регіоні вже запустили 78% котелень. Підготовлені пункти обігріву, а всі служби працюють у посиленому режимі.