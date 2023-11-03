Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА
На Куп’янщині триває примусова евакуація – з прифронтової території вивозять родини із неповнолітніми. Наразі евакуювали вже 109 дітей.
“Куп’янщину обстрілюють щодня, фактично цілодобово. У нас наразі (за добу) 18 населених пунктів було обстріляно, більшість – це саме цей напрямок. Нами було прийнято рішення про евакуацію в обов’язковий спосіб. Це рішення вчора підтвердив координаційний штаб Міністерства реінтеграції. І наразі вже було евакуйовано 109 дітей із родинами з цього напрямку. Ще залишається десь 100 – 120 дітей нам вивезти. Звичайно, мають виїжджати й ті родини, які не мають дітей“, – розповів у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що виїжджати закликають усіх – не лише тих, хто має дітей. Людей переконують, що життя найважливіше. Усім, хто погоджується виїхати, надають тимчасове житло.
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Також Синєгубов повідомив, що в Харківській області з людьми комунікують про те, як поводитися у разі ударів РФ взимку по енергетичній інфраструктурі. Зараз у ХОВА вважають, що до такого сценарію “готові по максимуму”. На цей час у регіоні вже запустили 78% котелень. Підготовлені пункти обігріву, а всі служби працюють у посиленому режимі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дети, евакуація, куп'янск, сінєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині триває примусова евакуація – з прифронтової території вивозять родини із неповнолітніми. Наразі евакуювали вже 109 дітей".