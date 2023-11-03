Live
  • Пт 03.11.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА

Суспільство 10:23   03.11.2023
Оксана Горун
Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА Фото: ХОВА

На Куп’янщині триває примусова евакуація – з прифронтової території вивозять родини із неповнолітніми. Наразі евакуювали вже 109 дітей.

Куп’янщину обстрілюють щодня, фактично цілодобово. У нас наразі (за добу) 18 населених пунктів було обстріляно, більшість – це саме цей напрямок. Нами було прийнято рішення про евакуацію в обов’язковий спосіб. Це рішення вчора підтвердив координаційний штаб Міністерства реінтеграції. І наразі вже було евакуйовано 109 дітей із родинами з цього напрямку. Ще залишається десь 100 – 120 дітей нам вивезти. Звичайно, мають виїжджати й ті родини, які не мають дітей“, – розповів у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що виїжджати закликають усіх – не лише тих, хто має дітей. Людей переконують, що життя найважливіше. Усім, хто погоджується виїхати, надають тимчасове житло.

Читайте також: “Білі янголи” – жителям Куп’янщини: Не вірте, що поселять у наметах (відео)

Також Синєгубов повідомив, що в Харківській області з людьми комунікують про те, як поводитися у разі ударів РФ взимку по енергетичній інфраструктурі. Зараз у ХОВА вважають, що до такого сценарію “готові по максимуму”. На цей час у регіоні вже запустили 78% котелень. Підготовлені пункти обігріву, а всі служби працюють у посиленому режимі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА
Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА
03.11.2023, 10:23
Колишній зять Добкіна після розлучення побрався з колишньою футболіста Гусєва
Колишній зять Добкіна після розлучення побрався з колишньою футболіста Гусєва
23.11.2022, 12:55
Частину “шахедів” на Харківщині “відпрацювали” сили ППО – Синєгубов
Частину “шахедів” на Харківщині “відпрацювали” сили ППО – Синєгубов
03.11.2023, 10:10
Нічна атака “шахедів” на Харків: зафіксовано 10 влучань (фото, відео)
Нічна атака “шахедів” на Харків: зафіксовано 10 влучань (фото, відео)
03.11.2023, 07:06
Над Харківщиною та двома областями збили 12 безпілотників – ПвК “Схід”
Над Харківщиною та двома областями збили 12 безпілотників – ПвК “Схід”
03.11.2023, 09:51
Помер постраждалий від удару по “Новій пошті” під Харковом: що з пораненими
Помер постраждалий від удару по “Новій пошті” під Харковом: що з пораненими
03.11.2023, 09:03

Новини за темою:

14:09
Дітям Харківщини, яких евакуювали, заборонять повертатися додому – Синєгубов
13:15
«Фіксуємо посилення обстрілів». З «гарячої» Куп’янщини виїхали 89 дітей – ХОВА
21:51
Скільки ще дітей потрібно примусово евакуювати з Куп’янщини. Дані Верещук
15:58
«Гладив руками груди». На Харківщині літній керівник гуртка розбещував дітей
20:20
Ще 12 дітей евакуювали з “гарячого” Куп’янського району Харківщини (фото)

Ви читали новину: «Із Куп’янського району залишилося евакуювати близько 100 дітей – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 10:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині триває примусова евакуація – з прифронтової території вивозять родини із неповнолітніми. Наразі евакуювали вже 109 дітей".