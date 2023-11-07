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«Люди не хотят терять имущество». На «горячей» Купянщине остаются 100 детей

Общество 12:11   07.11.2023
Виктория Яковенко
«Люди не хотят терять имущество». На «горячей» Купянщине остаются 100 детей Фото: Олег Синегубов

В опасных населенных пунктах Купянского района на Харьковщине, где объявили принудительную эвакуацию, по состоянию на 7 ноября остается около сотни детей.

«Люди остаются в собственных домах, мотивируя это тем, что они не хотят уезжать из своего дома, терять свое имущество. Мы обычно объясняем, что в первую очередь должна быть безопасность их и их детей. Если они могут принимать решения за себя, то за детей они такие решения принимать не должны. У нас есть возможности расселить их в самом городе Харькове, других населенных пунктах в пределах Харьковской области, которые считаются более безопасными. У нас есть возможность направлять людей и в другие регионы нашего государства», — сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также отметил, что Купянское направление остается «самым горячим» в регионе. За минувшие сутки на этом участке фронта воины ВСУ отбили 12 атак врага.

Читайте также: Принудительная эвакуация: еще 19 детей вывезли из Купянского района (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В опасных населенных пунктах Купянского района на Харьковщине, где объявили принудительную эвакуацию, по состоянию на 7 ноября остается около сотни детей.".