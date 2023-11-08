Під Харковом на пожежі чоловік отруївся чадним газом – ДСНС
Пожежа сталася в селищі Коротич під Харковом, горіла приватна оселя.
” О 13:06 виникла пожежа, яка не пов’язана з бойовими діями у смт Коротич Харківського району області. Горів приватний житловий будинок на площі 60 кв.м. Постраждав власник будинку, з отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до обласної лікарні”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, пожежу локалізували о 13:45, а повністю загасили о 15:15. У процесі брали участь 10 вогнеборців і дві одиниці техніки.
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Загалом за добу на Харківщині сталося дев’ять пожеж. Дві з них – через бойові дії. Обидві – у Вовчанську. Його обстрілювали увечері 7 листопада. Через ворожі удари горіли госпобудова та ангар. Про постраждалих не повідомляють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожар, пострадавший, угарный газ;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася в селищі Коротич під Харковом, горіла приватна оселя".