Під Харковом на пожежі чоловік отруївся чадним газом – ДСНС

Пожежа сталася в селищі Коротич під Харковом, горіла приватна оселя.

” О 13:06 виникла пожежа, яка не пов’язана з бойовими діями у смт Коротич Харківського району області. Горів приватний житловий будинок на площі 60 кв.м. Постраждав власник будинку, з отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до обласної лікарні”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізували о 13:45, а повністю загасили о 15:15. У процесі брали участь 10 вогнеборців і дві одиниці техніки.

Загалом за добу на Харківщині сталося дев’ять пожеж. Дві з них – через бойові дії. Обидві – у Вовчанську. Його обстрілювали увечері 7 листопада. Через ворожі удари горіли госпобудова та ангар. Про постраждалих не повідомляють.