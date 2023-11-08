Головні новини Харкова 8 листопада: як минула ніч, дані Генштабу та ДСНС

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

7:03

Ворог двічі обстріляв Вовчанськ увечері 7 листопада, сталися пожежі – ДСНС

За добу на Харківщині сталося дев’ять пожеж, дві з них – через обстріли РФ.

“Близько 21:00 ворог здійснив обстріл по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли конструктивні елементи господарчої споруди на площі пожежі 50 кв.м. О 22:10 знову обстріляли по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли господарчі речі в ангарі на площі пожежі 30 кв. м”, – перерахували у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

7:00

Генштаб нарахував чотири авіаудари та шість атак на Куп’янському напрямку

“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області, – повідомили у зведенні Генштабу. – В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника”.

6:55

Ніч у Харкові пройшла з однією тривогою, але без вибухів

Тривогу на Харківщині оголосили о 23:54 8 листопада. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. О 00:49 пролунав відбій.

Загалом в Україні ніч також була відносно спокійною – з тривогами, але без “нальоту шахедів”.