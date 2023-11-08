Головні новини Харкова 8 листопада: як минула ніч, дані Генштабу та ДСНС
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
7:03
Ворог двічі обстріляв Вовчанськ увечері 7 листопада, сталися пожежі – ДСНС
За добу на Харківщині сталося дев’ять пожеж, дві з них – через обстріли РФ.
“Близько 21:00 ворог здійснив обстріл по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли конструктивні елементи господарчої споруди на площі пожежі 50 кв.м. О 22:10 знову обстріляли по м. Вовчанськ. В результаті ударів горіли господарчі речі в ангарі на площі пожежі 30 кв. м”, – перерахували у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
7:00
Генштаб нарахував чотири авіаудари та шість атак на Куп’янському напрямку
“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області, – повідомили у зведенні Генштабу. – В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника”.
6:55
Ніч у Харкові пройшла з однією тривогою, але без вибухів
Тривогу на Харківщині оголосили о 23:54 8 листопада. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. О 00:49 пролунав відбій.
Загалом в Україні ніч також була відносно спокійною – з тривогами, але без “нальоту шахедів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 07:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".