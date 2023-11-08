У ХОВА своєрідно підтвердили звільнення першого заступника Синєгубова

Дані про першого заступника начальника ХОВА Олександра Скакуна прибрали з офіційного сайту ХОВА.

Ще вранці 8 листопада Олександр Скакун був указаний як перший заступник начальника ХОВА на офіційному сайті установи. Але пізніше його прізвище та дані прибрали зі складу керівництва ХОВА.

Раніше джерело МГ “Об’єктив” повідомило, що начальник ХОВА Олег Синєгубов звільнив свого першого заступника Олександра Скакуна. Скакун працював у ХОВА з 2017 року й отримав підвищення саме за Синєгубова. Причини звільнення невідомі. У ХОВА кадрове рішення поки що офіційно не прокоментували.