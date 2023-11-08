Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

В ХОВА своеобразно подтвердили увольнение первого зама Синегубова (скриншоты)

Политика 10:12   08.11.2023
Оксана Горун
В ХОВА своеобразно подтвердили увольнение первого зама Синегубова (скриншоты)

Данные про первого заместителя начальника ХОВА Александра Скакуна убрали с официального сайта ХОВА.

Еще утром 8 ноября Александр Скакун значился первым заместителем начальника ХОВА на официальном сайте учреждения. Но позже его фамилию и данные убрали из состава руководства ХОВА.

Фото: скриншот с сайта ХОВА
Фото: скриншот с сайта ХОВА

Ранее источник МГ «Объектив» сообщил, что начальник ХОВА Олег Синегубов уволил своего первого заместителя Александра Скакуна. Скакун работал в ХОВА с 2017 года и получил повышение именно при Синегубове. Причины увольнения неизвестны. В ХОВА кадровое решение пока никак официально не прокомментировали.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
08.11.2023, 08:20
Главные новости Харькова 8 ноября: дрон ударил по полиции, в ХОВА увольнения
Главные новости Харькова 8 ноября: дрон ударил по полиции, в ХОВА увольнения
08.11.2023, 10:19
В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
08.11.2023, 09:53
«Жорин, погавкай еще» — Фарион оскорбила заместителя комбрига 3-й штурмовой
«Жорин, погавкай еще» — Фарион оскорбила заместителя комбрига 3-й штурмовой
08.11.2023, 09:12
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
07.11.2023, 16:46
Россияне на Харьковщине сбросили гранату с дрона на автомобиль полицейских
Россияне на Харьковщине сбросили гранату с дрона на автомобиль полицейских
08.11.2023, 09:35

Новости по теме:

07:57
Синегубов уволил своего первого заместителя — источник
12:26
Синегубов сообщил, как на Харьковщине готовятся к возможным зимним атакам РФ
12:11
«Люди не хотят терять имущество». На «горячей» Купянщине остаются 100 детей
15:08
С отоплением на Харьковщине 95% домов – Синегубов
08:38
Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, по которым били войска РФ

Вы читали новость: «В ХОВА своеобразно подтвердили увольнение первого зама Синегубова (скриншоты)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные про первого заместителя начальника ХОВА Александра Скакуна убрали с официального сайта ХОВА".