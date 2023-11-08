В ХОВА своеобразно подтвердили увольнение первого зама Синегубова (скриншоты)

Данные про первого заместителя начальника ХОВА Александра Скакуна убрали с официального сайта ХОВА.

Еще утром 8 ноября Александр Скакун значился первым заместителем начальника ХОВА на официальном сайте учреждения. Но позже его фамилию и данные убрали из состава руководства ХОВА.

Ранее источник МГ «Объектив» сообщил, что начальник ХОВА Олег Синегубов уволил своего первого заместителя Александра Скакуна. Скакун работал в ХОВА с 2017 года и получил повышение именно при Синегубове. Причины увольнения неизвестны. В ХОВА кадровое решение пока никак официально не прокомментировали.