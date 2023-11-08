В ХОВА своеобразно подтвердили увольнение первого зама Синегубова (скриншоты)
Данные про первого заместителя начальника ХОВА Александра Скакуна убрали с официального сайта ХОВА.
Еще утром 8 ноября Александр Скакун значился первым заместителем начальника ХОВА на официальном сайте учреждения. Но позже его фамилию и данные убрали из состава руководства ХОВА.
Ранее источник МГ «Объектив» сообщил, что начальник ХОВА Олег Синегубов уволил своего первого заместителя Александра Скакуна. Скакун работал в ХОВА с 2017 года и получил повышение именно при Синегубове. Причины увольнения неизвестны. В ХОВА кадровое решение пока никак официально не прокомментировали.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: синегубов, скакун, увольнение, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные про первого заместителя начальника ХОВА Александра Скакуна убрали с официального сайта ХОВА".