Синегубов уволил своего первого заместителя — источник
Первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун уволен. Олег Синегубов подписал соответствующее распоряжение накануне — 7 ноября. Эту информацию МГ «Объектив» подтвердили источники в ХОВА.
Скакун не останется работать в ХОВА на какой-либо иной должности, уточнил наш источник. Кто займет место первого заместителя начальника ХОВА, пока неизвестно.
Александр Скакун работал в ХОГА (а с началом войны — ХОВА) с 2017 года. Он единственный из заместителей, продержавшихся на этой должности при четырех главах облгосадминистрации. В 2021-м исполнял обязанности главы после увольнения Айны Тимчук. В феврале 2022-го, уже при Синегубове, Скакун пошел на повышение и стал первым заместителем главы ХОГА.
До прихода в ХОГА Александр Скакун работал в СБУ на различных должностях, вплоть до первого заместителя начальника Службы безопасности в Харьковской области.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: синегубов, скакун, увольнение, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун уволен. Олег Синегубов подписал соответствующее распоряжение накануне — 7 ноября. Эту информацию МГ «Объектив» подтвердили источники в ХОВА".