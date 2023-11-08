Синегубов уволил своего первого заместителя — источник

Первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун уволен. Олег Синегубов подписал соответствующее распоряжение накануне — 7 ноября. Эту информацию МГ «Объектив» подтвердили источники в ХОВА.

Скакун не останется работать в ХОВА на какой-либо иной должности, уточнил наш источник. Кто займет место первого заместителя начальника ХОВА, пока неизвестно.

Александр Скакун работал в ХОГА (а с началом войны — ХОВА) с 2017 года. Он единственный из заместителей, продержавшихся на этой должности при четырех главах облгосадминистрации. В 2021-м исполнял обязанности главы после увольнения Айны Тимчук. В феврале 2022-го, уже при Синегубове, Скакун пошел на повышение и стал первым заместителем главы ХОГА.

До прихода в ХОГА Александр Скакун работал в СБУ на различных должностях, вплоть до первого заместителя начальника Службы безопасности в Харьковской области.