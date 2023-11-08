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Синєгубов звільнив свого першого заступника – джерело

Політика 07:57   08.11.2023
Оксана Горун
Синєгубов звільнив свого першого заступника – джерело

Першого заступника начальника ХОВА Олександра Скакуна звільнено. Олег Синєгубов підписав відповідне розпорядження напередодні – 7 листопада. Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердили джерела в ХОВА.

Скакун не залишиться працювати в ХОВА на будь-якій іншій посаді, уточнило наше джерело. Хто займе місце першого заступника начальника ХОВА, наразі невідомо.

Олександр Скакун працював у ХОДА (а з початком війни – ХОВА) з 2017 року. Він єдиний із заступників, які протрималися на цій посаді за чотирьох глав облдержадміністрації. 2021-го виконував обов’язки голови після звільнення Айни Тимчук. У лютому 2022-го, вже за Синєгубова, Скакун пішов на підвищення і став першим заступником голови ХОДА.

До приходу в ХОДА Олександр Скакун працював у СБУ на різних посадах, аж до першого заступника начальника Служби безпеки у Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 07:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першого заступника начальника ХОВА Олександра Скакуна звільнено. Олег Синєгубов підписав відповідне розпорядження напередодні – 7 листопада. Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердили джерела в ХОВА".