Синєгубов звільнив свого першого заступника – джерело

Першого заступника начальника ХОВА Олександра Скакуна звільнено. Олег Синєгубов підписав відповідне розпорядження напередодні – 7 листопада. Цю інформацію МГ “Об’єктив” підтвердили джерела в ХОВА.

Скакун не залишиться працювати в ХОВА на будь-якій іншій посаді, уточнило наше джерело. Хто займе місце першого заступника начальника ХОВА, наразі невідомо.

Олександр Скакун працював у ХОДА (а з початком війни – ХОВА) з 2017 року. Він єдиний із заступників, які протрималися на цій посаді за чотирьох глав облдержадміністрації. 2021-го виконував обов’язки голови після звільнення Айни Тимчук. У лютому 2022-го, вже за Синєгубова, Скакун пішов на підвищення і став першим заступником голови ХОДА.

До приходу в ХОДА Олександр Скакун працював у СБУ на різних посадах, аж до першого заступника начальника Служби безпеки у Харківській області.