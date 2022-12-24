Екскерівник ХОДА відмовився від звання Почесного громадянина Харківщини

Присвоєння звання “Почесного” Олександру Скакуну мали розглядати депутати на нинішній сесії облради, але цього не сталося. Чому, пояснив він сам.

Перший заступник голови ХОВА Олександр Скакун, який керував Харківською ОДА в статусі в.о. голови з серпня по грудень 2021 року, попросив не надавати йому звання Почесного громадянина Харківської області.

“Глибоко розуміючи військово-політичні процеси, що відбуваються в області на протязі російсько-української війни з 2014 року, маю впевненість, що в даний час активної фази російської військової агресії проти України, акцент при прийнятті рішень щодо нагороджень треба робити на особистості військових, які вже своїми діями довели вірну службу Україні та Харківщині”, – написав Скакун у Фейсбуці.

“Замість себе” він запропонував дві кандидатури:

– генерал-майора Олександра Пивовара – начальника УСБУ в Харківській області у 2014-2016 роках, “під керівництвом якого в 2014 р. управління СБ не залишила жодного шансу ФСБ РФ для створення на території області так званої «ХНР”;

– полковника Павла Федосенка – командира 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, “перші бої якої на території області надихнули всіх нас на безжальний супротив ворогу”.

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Зазначимо, що сам Скакун 2014 року встановлював прапор України на будівлі Харківської ОДА після того, як проросійські сили захоплювали будівлю. На той момент він був першим заступником начальника УСБУ в Харківській області. З 2017 року Скакун – заступник голови ХОДА – єдиний із заступників, які протрималися на цій посаді вже за чотирьох голів облдержадміністрації. Більше того – у лютому 2022 року Скакун пішов на підвищення та став першим заступником голови ХОДА.