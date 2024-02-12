Кандидати в почесні громадяни Харківщини: командир 92 ОШБ і вдруге Каратуманов

Опубліковано проєкт рішення сесії Харківської облради щодо присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”. У списку – сім прізвищ. У тому числі митрополит Митрофан та командир 92 ОШБр Павло Федосенко. Окремим пунктом вирішили зробити почесним депутата Каратуманова, звання якого скасовував суд.

На найближчій сесії Харківської облради, яка пройде 20 лютого, депутатам запропонують зробити почесними громадянами Харківської області наступних кандидатів:

🏆 Архієпископа Митрофана (Бутинського Володимира Ярославовича), архієпископа Харківського та Слобожанського, військового капелана військової частини.

🏆 Гацька Анатолія Федоровича – генерального директора ТОВ “Агрофірма імені Гагаріна”, заступника голови правління Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу, депутата Харківської обласної ради VI, VII, VIII скликань, доктора економічних наук, професора.

🏆 Нестеренка Олександра Володимировича, заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора, кандидата юридичних наук.

🏆 Смирнова Юрія Олександровича, голову правління Регіонального благодійного фонду “Правопорядок” генерал-полковника, заслуженого юриста України.

🏆 Тесленка Сергія Анатолійовича, голову Об’єднання профспілок Харківської області, депутата Харківської обласної ради VIII скликання.

🏆 Федосенка Павла Юрійовича, командира військової частини, полковника Збройних Сил України, Героя України (Павло Федосенко – командир 92 ОШБр).

🏆 Хорошуна Едуарда Миколайовича, начальника Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків) полковника медичної служби Збройних Сил України, Героя України, заслуженого працівника охорони здоров’я України, кандидата медичних наук.

У тому ж проєкті рішення окремим пунктом йде надання звання почесного громадянина Харківської області депутату облради Олегу Каратуманову. Це хочуть зробити повторно – минулого року депутати облради вже робили його почесним. Але рішення відмінив суд.

“14 лютого 2023 року обласна рада прийняла рішення № 492-VIII “Про присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”, у тому числі Каратуманову Олегу Юрійовичу. 16 листопада 2023 року Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким визнав протиправним та скасував рішення обласної ради від 14.02.2023 року за № 492-VIII “Про присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” в частині присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” Каратуманову Олегу Юрійовичу, депутату Харківської обласної ради”, – нагадала перипетії історії в пояснювальній записці до проєкту рішення заступниця голови облради Валерія Дзюба.

Проте 4 грудня 2023 року Харківська облрада отримала лист від Експертної ради, яка визначає кандидатів у почесні громадяни.

“У пункті 1.3 рішення Експертної ради від 29 листопада 2023 року зазначено, що з урахуванням рішення Експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області” (протокол засідань Експертної ради від 28 вересня 2022 року № 16), враховуючи наявність судового провадження стосовно рішення обласної ради від 14 лютого 2023 року № 492-VIII “Про присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”, пропонується розглянути можливість його остаточного вирішення по суті на сесії ради“, – пояснила Дзюба.

Простіше кажучи, депутати переголосують рішення, яке раніше скасував суд.