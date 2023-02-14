Харківська облрада обрала 6 почесних громадян, серед них – Каратуманов
Харківська облрада на стипендії «почесним громадянам Харківської області», серед яких виявився і друг Михайла Добкіна Олег Каратуманов, виділила 12 мільйонів гривень, повідомила депутат від ЄС Галина Куц.
Почесними громадянами Харківської області стали шестеро людей, повідомило Суспільне Харків:
Олександр Волобуєв — начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області;
Раїса Єремейчук — начальниця Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області;
Віктор Забашта — директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;
Олег Каратуманов — депутат Харківської обласної ради V, VI, VII, VIII скликань, народному депутату України IV скликання;
Олександр Пивовар — радник генерального директора АТ “Українські енергетичні машини”, начальнику Управління Служби безпеки України в Харківській області (2014-2016 роках);
Микола Уманець — директор регіональної філії “Південна залізниця”.
Цікаво, що голосували за надання звання «почесних», проходило одним пакетом, а не поосібно, повідомила депутатка від ЄС Галина Куц.
«Постійно говорила і писала в чаті, що голосування має бути поіменним по кожній кандидатурі. Бо не можна знецінювати та не поважати людей, які претендують на цей високий статус…Рада спочатку проголосувала, що хочуть пакетного голосування, а потім усім претендентам гамузом дали статус почесних…62 голоси «за» при необхідності «61», – розповіла Галина Куц.
На стипендії премії «почесним» у 2022 році з обласного бюджету виділили 12 млн. грн.
«Це у рік війни у фронтовій області!» – наголошує Куц.
Читайте також: У почесні громадяни Харківської області висувають Каратуманова та Уманця
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківська облрада обрала 6 почесних громадян, серед них – Каратуманов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 13:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада на стипендії «почесним громадянам Харківської області», серед яких виявився і друг Михайла Добкіна Олег Каратуманов, виділила 12 мільйонів гривень, повідомила депутат від ЄС Галина Куц.".