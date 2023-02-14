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Харківська облрада обрала 6 почесних громадян, серед них – Каратуманов

Суспільство 13:57   14.02.2023
Оксана Якушко
Харківська облрада обрала 6 почесних громадян, серед них – Каратуманов

Харківська облрада на стипендії «почесним громадянам Харківської області», серед яких виявився і друг Михайла Добкіна Олег Каратуманов, виділила 12 мільйонів гривень, повідомила депутат від ЄС Галина Куц.

Почесними громадянами Харківської області стали шестеро людей, повідомило Суспільне Харків:

Олександр Волобуєв — начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області;

Раїса Єремейчук — начальниця Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області;

Віктор Забашта — директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;

Олег Каратуманов — депутат Харківської обласної ради V, VI, VII, VIII скликань, народному депутату України IV скликання;

Олександр Пивовар — радник генерального директора АТ “Українські енергетичні машини”, начальнику Управління Служби безпеки України в Харківській області (2014-2016 роках);

Микола Уманець — директор регіональної філії “Південна залізниця”.

Цікаво, що голосували за надання звання «почесних», проходило одним пакетом, а не поосібно, повідомила депутатка від ЄС Галина Куц.

«Постійно говорила і писала в чаті, що голосування має бути поіменним по кожній кандидатурі. Бо не можна знецінювати та не поважати людей, які претендують на цей високий статус…Рада спочатку проголосувала, що хочуть пакетного голосування, а потім усім претендентам гамузом дали статус почесних…62 голоси «за» при необхідності «61», – розповіла Галина Куц.

На стипендії премії «почесним» у 2022 році з обласного бюджету виділили 12 млн. грн.

«Це у рік війни у фронтовій області!» – наголошує Куц.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада на стипендії «почесним громадянам Харківської області», серед яких виявився і друг Михайла Добкіна Олег Каратуманов, виділила 12 мільйонів гривень, повідомила депутат від ЄС Галина Куц.".