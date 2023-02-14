Харьковский облсовет избрал шесть почетных граждан, среди них – Каратуманов
Харьковский облсовет на стипендии «почетным гражданам Харьковской области», среди которых оказался и друг Михаила Добкина Олег Каратуманов, выделил 12 миллионов гривен, сообщила депутат от ЕС Галина Куц.
Почетными гражданами Харьковской области стали шесть человек, сообщило Суспільне Харків:
Александр Волобуев — начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области;
Раиса Еремейчук — начальник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Харьковской области;
Виктор Забашта — директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
Олег Каратуманов — депутат Харьковского областного совета V, VI, VII, VIII созывов, народному депутату Украины IV созыва;
Александр Пивовар – советник генерального директора АО «Украинские энергетические машины», начальнику Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области (2014-2016 годах);
Николай Уманец — директор регионального филиала «Южная железная дорога».
Интересно, что голосовали за присвоение звания «почетных» проходило одним пакетом, а не по отдельности, сообщила депутат от ЕС Галина Куц.
«Постоянно говорила и писала в чате, что голосование должно быть поименным по каждой кандидатуре. Потому что нельзя обесценивать и не уважать людей, претендующих на этот высокий статус… Совет сначала проголосовал, что хотят пакетного голосования, а потом всем претендентам гамузом дали статус почетных…62 голоса «за» при необходимости «61», — рассказала Галина Куц.
На стипендии премии «почетным» в 2022 году из областного бюджета выделили 12 млн. грн.
«Это в год войны во фронтовой области!» — подчеркивает Куц.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 13:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет на стипендии «почетным гражданам Харьковской области» выделил 12 миллионов гривен, сообщила депутат от ЕС Галина Куц.".