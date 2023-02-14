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Харьковский облсовет избрал шесть почетных граждан, среди них – Каратуманов

Общество 13:57   14.02.2023
Оксана Якушко
Харьковский облсовет избрал шесть почетных граждан, среди них – Каратуманов Фото: facebook Олега Каратуманова

Харьковский облсовет на стипендии «почетным гражданам Харьковской области», среди которых оказался и друг Михаила Добкина Олег Каратуманов, выделил 12 миллионов гривен, сообщила депутат от ЕС Галина Куц.

Почетными гражданами Харьковской области стали шесть человек, сообщило Суспільне Харків:

Александр Волобуев — начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области;
Раиса Еремейчук — начальник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Харьковской области;
Виктор Забашта — директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
Олег Каратуманов — депутат Харьковского областного совета V, VI, VII, VIII созывов, народному депутату Украины IV созыва;
Александр Пивовар – советник генерального директора АО «Украинские энергетические машины», начальнику Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области (2014-2016 годах);
Николай Уманец — директор регионального филиала «Южная железная дорога».

Интересно, что голосовали за присвоение звания «почетных» проходило одним пакетом, а не по отдельности, сообщила депутат от ЕС Галина Куц.

«Постоянно говорила и писала в чате, что голосование должно быть поименным по каждой кандидатуре. Потому что нельзя обесценивать и не уважать людей, претендующих на этот высокий статус… Совет сначала проголосовал, что хотят пакетного голосования, а потом всем претендентам гамузом дали статус почетных…62 голоса «за» при необходимости «61», — рассказала Галина Куц.

На стипендии премии «почетным» в 2022 году из областного бюджета выделили 12 млн. грн.
«Это в год войны во фронтовой области!» — подчеркивает Куц.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 13:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет на стипендии «почетным гражданам Харьковской области» выделил 12 миллионов гривен, сообщила депутат от ЕС Галина Куц.".