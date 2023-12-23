Суркиса снова не исключили из почетных граждан Харьковщины на сессии облсовета

Вопрос лишения Григория Суркиса звания Почетный гражданин Харьковской области отказались включать в повестку дня на сессии Харьковского областного совета.

Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

«Этот вопрос с голоса внес А. Скорик, озвучив заявление фракции ЕС. Дело в том, что Почетный гражданин фронтовой Харьковской области лицо, имеющее принадлежность к пророссийским структурам», — заявила Галина Куц.

Этот вопрос уже был на повестке дня облсовета. 01.06.2023, но его провалили силами бывшей ОПЗЖ, которая сегодня запрещена. Ведь Суркис – народный депутат от этой партии ОПЗЖ, напомнила Куц.

«Сейчас Харьковский областной совет даже не поддержал решение по включению в повестку дня этого вопроса, к сожалению…», — подчеркнула Куц.