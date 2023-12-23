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Суркиса снова не исключили из почетных граждан Харьковщины на сессии облсовета

Общество 11:26   23.12.2023
Оксана Якушко
Суркиса снова не исключили из почетных граждан Харьковщины на сессии облсовета

Вопрос лишения Григория Суркиса звания Почетный гражданин Харьковской области отказались включать в повестку дня на сессии Харьковского областного совета.

Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

«Этот вопрос с голоса внес А. Скорик, озвучив заявление фракции ЕС. Дело в том, что Почетный гражданин фронтовой Харьковской области лицо, имеющее принадлежность к пророссийским структурам», — заявила Галина Куц.

Этот вопрос уже был на повестке дня облсовета. 01.06.2023, но его провалили силами бывшей ОПЗЖ, которая сегодня запрещена. Ведь Суркис – народный депутат от этой партии ОПЗЖ, напомнила Куц.

«Сейчас Харьковский областной совет даже не поддержал решение по включению в повестку дня этого вопроса, к сожалению…», — подчеркнула Куц.

Читайте также: Суркиса еще раз попробуют лишить звания “почетного гражданина” на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 11:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос лишения Григория Суркиса звания Почетный гражданин Харьковской области отказались включать в повестку дня на сессии Харьковского областного совета.".