Суркіса знову не виключили з почесних громадян Харківщини на сесії облради
Питання позбавлення Григорія Суркіса звання Почесний громадянин Харківської області відмовилися включати до порядку денного на сесії Харківської обласної ради.
Про це повідомила депутат Харківської облради Галина Куц.
«Це питання з голосу вніс О. Скорик, озвучивши заяву фракції ЄС з цього приводу. Річ у тім, що Почесним громадянином фронтової Харківської області є особа, яка має приналежність до проросійських структур», – повідомила Галина Куц.
Це питання вже було у порядку дня облради. 01.06.2023, але його провалили силами колишньої ОПЗЖ, яка сьогодні заборонена. Адже Суркіс – народний депутат від цієї партії ОПЗЖ, нагадала Куц.
«Зараз Харківська обласна рада навіть не підтримала рішення щодо включення до порядку денного цього питання, на жаль…», – наголосила Куц.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Галина Куц, почетный гражданин харьковской области, сессия Харьковского областного совета, Суркис;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 11:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання позбавлення Григорія Суркіса звання Почесний громадянин Харківської області відмовилися включати до порядку денного на сесії Харківської обласної ради.".