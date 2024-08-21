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Військовим Харківщини відшкодують частину кредиту на придбання житла

Події 20:55   21.08.2024
Оксана Якушко
Військовим Харківщини відшкодують частину кредиту на придбання житла

Питання програми підтримки захисників із захисниць Харківщини та членів їхніх сімей розглянули під час позачергової ХХVI сесії облради, повідомилиа ХОВА.

Відповідно до внесених змін, для військовослужбовців Сил оборони, які служать за контрактом і беруть житло в іпотеку, з Харківського обласного бюджету компенсуватимуть 3% річних, що повністю покриває захисникам-контрактникам відсоткову ставку. А для інших категорій учасників бойових дій та членів їхніх родин передбачене покриття 6 із 7% річних.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 20:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання програми підтримки захисників із захисниць Харківщини та членів їхніх сімей розглянули під час позачергової ХХVI сесії облради, повідомилиа ХОВА.".