Військовим Харківщини відшкодують частину кредиту на придбання житла

Питання програми підтримки захисників із захисниць Харківщини та членів їхніх сімей розглянули під час позачергової ХХVI сесії облради, повідомилиа ХОВА.

Відповідно до внесених змін, для військовослужбовців Сил оборони, які служать за контрактом і беруть житло в іпотеку, з Харківського обласного бюджету компенсуватимуть 3% річних, що повністю покриває захисникам-контрактникам відсоткову ставку. А для інших категорій учасників бойових дій та членів їхніх родин передбачене покриття 6 із 7% річних.