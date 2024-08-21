Военным Харьковщины возместят часть кредита на приобретение жилья
Вопрос программы поддержки защитников из защитниц Харьковщины и членов их семей рассмотрели во время внеочередной ХХVI сессии облсовета, сообщили в ХОВА.
Согласно внесенным изменениям, для военнослужащих Сил обороны, служащих по контракту и берущих жилье в ипотеку, из Харьковского областного бюджета будут компенсировать 3% годовых, что полностью покрывает защитникам-контрактникам процентную ставку. А для других категорий участников боевых действий и членов их семей предусмотрено покрытие 6 из 7% годовых
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: военнослужащие ВСУ, кредит, кредитная ставка, недвижимость, покупка, процент, сессия Харьковского областного совета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос программы поддержки защитников из защитниц Харьковщины и членов их семей рассмотрели во время внеочередной ХХVI сессии облсовета, сообщили в ХОВА.".