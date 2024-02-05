Злиття медзакладів і почесні громадяни: призначена сесія Харківської облради

Чергова сесія Харківської обласної ради призначена на 10:00 20 лютого. Як і попередні, вона відбудеться у форматі відеоконференції.

На порядку денному – 35 питань, розгляд депутатських запитів та блок “Різне”, повідомляється на сайті облради.

Депутати заслухають звіти про виконання низки регіональних програм, а також розглядатимуть нові, на 2024-2026 роки: інформатизації “Електронна Харківщина” та антикорупційну.

Ще одне питання – присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”.

Депутати розглянуть звільнення Олександра Дворніченка з посади директора КП “Молодіжний академічний симфонічний оркестр “Слобожанський” (його планують приєднати до Харківської обласної філармонії – ред.) і Тетяни Шепелевої – з посади очільниці Обласного туберкульозного санаторію “Шарівка”, а також призначення Олени Малигон директоркою Обласного центру служби крові.

КНП “Обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” та КНП “Обласний шкірно-венерологічний диспансер” планують приєднати до КНП “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня”.

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