Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

Злиття медзакладів і почесні громадяни: призначена сесія Харківської облради

Політика 22:35   05.02.2024
Олена Нагорна
Злиття медзакладів і почесні громадяни: призначена сесія Харківської облради

Чергова сесія Харківської обласної ради призначена на 10:00 20 лютого. Як і попередні, вона відбудеться у форматі відеоконференції.

На порядку денному – 35 питань, розгляд депутатських запитів та блок “Різне”, повідомляється на сайті облради.

Депутати заслухають звіти про виконання низки регіональних програм, а також розглядатимуть нові, на 2024-2026 роки: інформатизації “Електронна Харківщина” та антикорупційну.

Ще одне питання – присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”.

Депутати розглянуть звільнення Олександра Дворніченка з посади директора КП “Молодіжний академічний симфонічний оркестр “Слобожанський” (його планують приєднати до Харківської обласної філармонії – ред.) і Тетяни Шепелевої – з посади очільниці Обласного туберкульозного санаторію “Шарівка”, а також призначення Олени Малигон директоркою Обласного центру служби крові.

КНП “Обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом” та КНП “Обласний шкірно-венерологічний диспансер” планують приєднати до КНП “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня”.

Читайте також: Суркіса знову не виключили з почесних громадян Харківщини на сесії облради

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Понад 4 млн грн украли на ремонті дороги під Харковом: підрядник у бігах
Понад 4 млн грн украли на ремонті дороги під Харковом: підрядник у бігах
05.02.2024, 23:17
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
04.02.2024, 22:19
Злиття медзакладів і почесні громадяни: призначена сесія Харківської облради
Злиття медзакладів і почесні громадяни: призначена сесія Харківської облради
05.02.2024, 22:35
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
Головні новини Харкова 5.02: плани РФ щодо Куп’янська, білі тигри в екопарку
05.02.2024, 22:46
Мер Куп’янська прокоментував статтю Forbes про плани РФ взяти місто до березня
Мер Куп’янська прокоментував статтю Forbes про плани РФ взяти місто до березня
05.02.2024, 21:43
Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва
Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва
03.02.2024, 09:39

Новини за темою:

10:13
Під ракетний удар РФ потрапила радниця голови Харківської облради (фото)
09:28
У Харкові створюють Центр національного спротиву: чим займатиметься (документ)
09:32
У Харкові перенесли сесію облради: за що голосуватимуть
11:45
6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати
10:10
Суркіса ще раз спробують позбавити звання почесного громадянина на Харківщині

Ви читали новину: «Злиття медзакладів і почесні громадяни: призначена сесія Харківської облради»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 22:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова сесія Харківської обласної ради призначена на 10:00 20 лютого".