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Слияние медцентров и новые почетные: назначена сессия Харьковского облсовета

Общество 22:35   05.02.2024
Елена Нагорная
Слияние медцентров и новые почетные: назначена сессия Харьковского облсовета

Очередная сессия Харьковского областного совета назначена на 10:00 20 февраля. Как и предыдущие, она пройдет в формате видеоконференции.

На повестке дня — 35 вопросов, рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное», сообщается на сайте облсовета.

Депутаты заслушают отчеты о выполнении ряда региональных программ, а также будут рассматривать новые, на 2024-2026 годы: информатизации «Электронная Харьковщина» и антикоррупционную.

Еще один вопрос — присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области».

Депутаты рассмотрят увольнение Александра Дворниченко с должности директора КП «Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» (его планируют присоединить к Харьковской областной филармонии — ред.) и Татьяны Шепелевой — с должности руководителя Областного туберкулезного санатория «Шаровка». Также будут голосовать за назначение Елены Малигон директором Областного центра службы крови.

КНП «Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом» и КНП «Областной кожно-венерологический диспансер» планируют присоединить к КНП «Областная детская инфекционная клиническая больница».

Читайте также: Суркиса снова не исключили из почетных граждан Харьковщины на сессии облсовета

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 22:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередная сессия Харьковского областного совета назначена на 10:00 20 февраля".