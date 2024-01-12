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Что будет с харьковским оркестром «Слобожанский», рассказали в облсовете

Культура 10:28   12.01.2024
Оксана Горун
Что будет с харьковским оркестром «Слобожанский», рассказали в облсовете

Харьковский молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» присоединяют к областной филармонии. Как это будет выглядеть, обсуждали на совещании в Харьковском облсовете.

«Харьковскому молодежному академическому симфоническому оркестру «Слобожанский» сохранят статус «академический», — заверили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Такие гарантии на совещании, посвященном присоединению оркестра к Харьковской областной филармонии, дал директор филармонии Юрий Янко.

«По словам директора областной филармонии Юрия Янко, согласно разработанному новому штатному расписанию Областной филармонии, молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» будет функционировать отдельным подразделением, с сохранением имеющегося статуса «академический». По завершению совещания руководству молодежного оркестра рекомендовано проинформировать работников оркестра о возможных путях продления контрактов согласно действующему законодательству», — отметили в облсовете.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» присоединяют к областной филармонии. Как это будет выглядеть, обсуждали на совещании в Харьковском облсовете".