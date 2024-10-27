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Сесію облради скликають у Харкові: хочуть підтримати план перемоги Зеленського

Політика 09:38   27.10.2024
Олена Нагорна
Сесію облради скликають у Харкові: хочуть підтримати план перемоги Зеленського

Позачергова сесія Харківської обласної ради призначена на четвер, 31 жовтня.

Розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – десять питань:

1. Про звернення облради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським.

2. Про звернення облради до Верховної Ради щодо прискорення розгляду та підтримки проєкту закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо кредитування на період дії воєнного стану».

3. Про внесення змін до комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки».

4. Про делегування функцій замовника будівництва.

5. Про звільнення Геннадія Тарасенка з посади директора КНП ХОР «Обласний багатопрофільний дитячий санаторій».

6. Про внесення змін до персонального складу комісії з припинення КП “Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва” шляхом перетворення на КЗ «Харківський академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва», затвердженого рішенням облради від 5 жовтня 2023 року.

Інші питання стосуються змін до додатків до рішень щодо створення та обрання постійних комісій облради.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги, що складається з трьох секретних додатків та п’яти пунктів: запрошення України до НАТО; посилення оборони; стримування РФ; стратегічний економічний потенціал; заміщення окремих військових контингентів армії США у Європі українськими підрозділами (післявоєнний пункт).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 09:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позачергова сесія Харківської обласної ради призначена на четвер, 31 жовтня".