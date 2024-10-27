Сессию облсовета созывают в Харькове: хотят поддержать план победы Зеленского
Внеочередная сессия Харьковского областного совета назначена на четверг, 31 октября.
Распоряжение подписала председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня — десять вопросов:
1. Об обращении облсовета по поддержке плана победы, представленного президентом Владимиром Зеленским.
2. Об обращении облсовета к Верховной Раде относительно ускорения рассмотрения и поддержки проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно кредитования на период действия военного положения».
3. О внесении изменений в комплексную программу «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2022-2024 годы».
4. О делегировании функций заказчика строительства.
5. Об увольнении Геннадия Тарасенко с должности директора КНП ХОС «Областной многопрофильный детский санаторий».
6. О внесении изменений в персональный состав комиссии по прекращению КП «Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А. Афанасьева» путем преобразования в КУ «Харьковский академический театр кукол им. В.А. Афанасьева», утвержденного решением областного совета от 5 октября 2023 года.
Остальные вопросы касаются изменений в приложения к решениям о создании и избрании постоянных комиссий облсовета.
Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы, состоящий из трех секретных приложений и пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО; усиление обороны; сдерживание РФ; стратегический экономический потенциал; замещение отдельных военных контингентов армии США в Европе украинскими подразделениями (послевоенный пункт).
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: сессия Харьковского областного совета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 09:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского областного совета назначена на четверг, 31 октября.".