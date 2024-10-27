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Сессию облсовета созывают в Харькове: хотят поддержать план победы Зеленского

Политика 09:38   27.10.2024
Елена Нагорная
Сессию облсовета созывают в Харькове: хотят поддержать план победы Зеленского Скриншот

Внеочередная сессия Харьковского областного совета назначена на четверг, 31 октября.

Распоряжение подписала председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня — десять вопросов:

1. Об обращении облсовета по поддержке плана победы, представленного президентом Владимиром Зеленским.

2. Об обращении облсовета к Верховной Раде относительно ускорения рассмотрения и поддержки проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно кредитования на период действия военного положения».

3. О внесении изменений в комплексную программу «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2022-2024 годы».

4. О делегировании функций заказчика строительства.

5. Об увольнении Геннадия Тарасенко с должности директора КНП ХОС «Областной многопрофильный детский санаторий».

6. О внесении изменений в персональный состав комиссии по прекращению КП «Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А. Афанасьева» путем преобразования в КУ «Харьковский академический театр кукол им. В.А. Афанасьева», утвержденного решением областного совета от 5 октября 2023 года.

Остальные вопросы касаются изменений в приложения к решениям о создании и избрании постоянных комиссий облсовета.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы, состоящий из трех секретных приложений и пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО; усиление обороны; сдерживание РФ; стратегический экономический потенциал; замещение отдельных военных контингентов армии США в Европе украинскими подразделениями  (послевоенный пункт).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 09:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внеочередная сессия Харьковского областного совета назначена на четверг, 31 октября.".