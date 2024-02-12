Кандидаты в почетные граждане Харьковщины: командир 92 ОШБ и вновь Каратуманов

Опубликован проект решения сессии Харьковского облсовета о присвоении звания «Почетный гражданин Харьковской области». В списке — семь фамилий. В том числе митрополит Митрофан и командир 92 ОШБр Павел Федосенко. Отдельным пунктом повторно решили сделать почетным депутата Каратуманова, звание которого отменял суд.

На ближайшей сессии Харьковского облсовета, которая пройдет 20 февраля, депутатам предложат сделать почетными гражданами Харьковской области следующих кандидатов:

🏆 Архиепископа Митрофана (Бутинского Владимира Ярославовича), архиепископа Харьковского и Слобожанского, военного капеллана воинской части.

🏆 Гацко Анатолия Федоровича — генерального директора ООО «Агрофирма имени Гагарина», заместитель председателя правления Харьковской областной организации работодателей в сфере агропромышленного комплекса, депутата Харьковского областного совета VI, VII, VIII созывов, доктора экономических наук, профессора.

🏆 Нестеренко Александра Владимировича, заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора, кандидата юридических наук.

🏆 Смирнова Юрия Александровича, председателя правления Регионального благотворительного фонда «Правопорядок» генерал-полковника, заслуженного юриста Украины.

🏆 Тесленко Сергея Анатольевича, председателя Объединения профсоюзов Харьковской области, депутата Харьковского областного совета VIII созыва.

🏆 Федосенко Павла Юрьевича, командира воинской части, полковника Вооруженных Сил Украины, Героя Украины (Павел Федосенко — командир 92 ОШБр).

🏆 Хорошуна Эдуарда Николаевича, начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона (г. Харьков) полковника медицинской службы Вооруженных Сил Украины, Герою Украины, заслуженному работнику здравоохранения Украины, кандидату медицинских наук.

В том же проекте решения отдельным пунктом идет присвоение звания почетного гражданина Харьковской области депутату облсовета Олегу Каратуманову. Это хотят сделать повторно — в минувшем году депутаты облсовета уже делали его почетным. Но решение отменил суд.

«14 февраля 2023 года областной совет принял решение №492-VIII «О присвоении звания «Почетный гражданин Харьковской области», в том числе Каратуманову Олегу Юрьевичу. 16 ноября 2023 года Закарпатский окружной административный суд принял решение, которым признал противоправным и отменил решение областного совета от 14.02.2023 года № 492-VIII «О присвоении звания «Почетный гражданин Харьковской области» в части присвоения звания «Почетный гражданин Харьковской области» Каратуманову Олегу Юрьевич, депутату Харьковского областного совета», — напомнила перипетии истории в пояснительной записке к проекту решения заместитель главы облсовета Валерия Дзюба.

Однако 4 декабря 2023 года Харьковский облсовет получил письмо от Экспертного совета, который определяет кандидатов в почетные граждане.

«В пункте 1.3 решения Экспертного совета от 29 ноября 2023 указано, что с учетом решения Экспертного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области» (протокол заседаний Экспертного совета от 28 сентября 2022 № 16), учитывая наличие судебного производства относительно решения областного совета от 14 февраля 2023 № 492-VIII «О присвоении звания «Почетный гражданин Харьковской области», предлагается рассмотреть возможность его окончательного решения по существу на сессии совета», — пояснила Дзюба.

Проще говоря, депутаты переголосуют решение, которое ранее отменил суд.