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В почетные граждане Харьковской области выдвигают Каратуманова и Уманца

Политика 09:20   01.02.2023
Оксана Горун
В почетные граждане Харьковской области выдвигают Каратуманова и Уманца Фото: Харьковский облсовет

Харьковский облсовет очередной раз готовится присваивать звания почетных граждан Харьковской области. В списке — шесть кандидатур.

Проект решения Харьковского облсовета о присвоении званий «Почетный гражданин Харьковской области» опубликовали на сайте облсовета. В списке претендентов на звание почетных граждан — шесть человек:

Александр Волобуев — начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, генерал-майор службы гражданской защиты. В минувшем году Волобуев уже стал почетным гражданином Харькова.

Начальник харьковских спасателей стал генералом

Раиса Еремейчук — начальник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Харьковской области.

Раиса Еремейчук госкагзначейская служба
Фото: facebook Раисы Еремейчук

Виктор Забашта — директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (руководитель всей системы «скорой помощи» в Харьковской области).

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковщины Виктор Забашта

Олег Каратуманов — экс-нардеп («За ЕДУ», Аграрная партия) IV созыва, депутат Харьковского облсовета V, VI, VII, VIII созывов.

Олег Каратуманов
Фото: facebook Олега Каратуманова

Напомним, Каратуманов уже фигурировал в списке кандидатов в почетные граждане Харьковской области, который планировали выносить на голосование депутатов в декабре 2022 года. Однако тогда поступала информация о нежелании депутатского корпуса голосовать за предложенных кандидатов «пакетом» и нехватке голосов. Кстати, именно Каратуманов возглавляет профильную комиссию облсовета, на которую возлагают реализацию решения сессии о почетных гражданах.

Александр Пивовар — бывший руководитель Управления СБУ в Харьковской области (2014-2016 г.г.), генерал-майор. Сейчас — советник генерального директора АО «Украинские энергетические машины». Сделать почетным гражданином Пивовара депутатскому корпусу предложил первый заместитель начальника ХОВА, а в прошлом — первый замначальника СБУ Харьковщины Александр Скакун. Это он сделал на прошлой сессии облсовета, отказываясь от присвоения звания себе. Скакун тогда заявил, что под руководством Пивовара «в 2014 году управление СБ не оставило никакого шанса ФСБ РФ для создания на территории области так называемой «ХНР».

Александр Пивовар экс-начальник СБУ в Харьковской области
Фото: пресс-служба ХОГА

Николай Уманец — исполнительный директор регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця».

 

Николай Уманец ЮЖД
Фото: Люботинский горсовет
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 09:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет очередной раз готовится присваивать звания почетных граждан Харьковской области. В списке — шесть кандидатур".