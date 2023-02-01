В почетные граждане Харьковской области выдвигают Каратуманова и Уманца

Харьковский облсовет очередной раз готовится присваивать звания почетных граждан Харьковской области. В списке — шесть кандидатур.

Проект решения Харьковского облсовета о присвоении званий «Почетный гражданин Харьковской области» опубликовали на сайте облсовета. В списке претендентов на звание почетных граждан — шесть человек:

Александр Волобуев — начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, генерал-майор службы гражданской защиты. В минувшем году Волобуев уже стал почетным гражданином Харькова.

Раиса Еремейчук — начальник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Харьковской области.

Виктор Забашта — директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (руководитель всей системы «скорой помощи» в Харьковской области).

Олег Каратуманов — экс-нардеп («За ЕДУ», Аграрная партия) IV созыва, депутат Харьковского облсовета V, VI, VII, VIII созывов.

Напомним, Каратуманов уже фигурировал в списке кандидатов в почетные граждане Харьковской области, который планировали выносить на голосование депутатов в декабре 2022 года. Однако тогда поступала информация о нежелании депутатского корпуса голосовать за предложенных кандидатов «пакетом» и нехватке голосов. Кстати, именно Каратуманов возглавляет профильную комиссию облсовета, на которую возлагают реализацию решения сессии о почетных гражданах.

Александр Пивовар — бывший руководитель Управления СБУ в Харьковской области (2014-2016 г.г.), генерал-майор. Сейчас — советник генерального директора АО «Украинские энергетические машины». Сделать почетным гражданином Пивовара депутатскому корпусу предложил первый заместитель начальника ХОВА, а в прошлом — первый замначальника СБУ Харьковщины Александр Скакун. Это он сделал на прошлой сессии облсовета, отказываясь от присвоения звания себе. Скакун тогда заявил, что под руководством Пивовара «в 2014 году управление СБ не оставило никакого шанса ФСБ РФ для создания на территории области так называемой «ХНР».

Николай Уманец — исполнительный директор регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця».